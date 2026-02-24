Dông Thap

Préparatifs rigoureux des élections législatives et locales dans un esprit démocratique

Dans la province de Dông Thap dans le Delta du Mékong, les préparatifs en vue des élections des députés de la XIV e Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 sont menés de manière rigoureuse, méthodique et démocratique, dès l’échelon local.

Selon le comité directeur provincial des élections, des missions d’inspection ont été déployées dans l’ensemble des circonscriptions afin d’identifier et de résoudre rapidement les difficultés éventuelles. Au niveau des communes et des quartiers, les autorités locales, les commissions électorales et le Front de la Patrie du Vietnam ont mis en place l’ensemble des structures requises, défini les bureaux de vote et établi les listes électorales conformément aux dispositions légales. Les volets communication, sécurité et logistique sont assurés de manière coordonnée et synchronisée.

Dans la commune de Tân Phu Dông, 14 équipes de sécurité ont été constituées pour sécuriser les 14 bureaux de vote. La localité recense 17.671 électeurs inscrits. À My An Hung, 29 comités électoraux ont été mis en place ; la commune compte 43.110 électeurs et a procédé à l’affichage public des listes électorales dans le strict respect du calendrier réglementaire.

Les autorités ont souligné que la coordination entre administrations, organisations sociopolitiques et forces de sécurité se déroule sans difficulté majeure. La sensibilisation met l’accent sur la signification du scrutin, les droits et devoirs des citoyens ainsi que les critères des candidats. De nombreux habitants ont affirmé être pleinement informés en vue du vote du 15 mars.

Lors de la troisième conférence de consultation organisée par le Front de la Patrie du Vietnam de Dông Thap, le 13 février, 22 candidats à l’Assemblée nationale et 142 au Conseil populaire provincial ont été officiellement retenus, avec un taux d’approbation de 100% parmi les délégués présents.

À l’échelle provinciale, six commissions électorales ont été établies pour l’Assemblée nationale et 28 pour le Conseil populaire provincial, auxquelles s’ajoutent 102 commissions et 712 comités électoraux au niveau communal. La province compte au total 2.002 bureaux de vote et plus de 3,2 millions d’électeurs, réunissant ainsi toutes les conditions nécessaires à l’organisation d’un scrutin sûr, démocratique et conforme à la loi.

