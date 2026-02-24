Élections législatives : Bac Ninh poursuit la mise à jour de la liste électorale

D’ici aux élections des députés de la XVIᵉ législature et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031, la province de Bac Ninh accélère les préparatifs afin d’assurer le succès du vote prévu le 15 mars 2026, a affirmé le vice-président de la Commission électorale provinciale, Vu Manh Hung.

Photo : Thanh Thuong/VNA/CVN

La commission électorale provinciale et les comités électoraux à tous les niveaux examinent et traitent de manière proactive les plaintes, dénonciations et recommandations relatives aux candidats et à l’établissement des listes de candidatures, conformément à la législation électorale. Parallèlement, Bac Ninh met en œuvre le Plan n°19 du 12 février 2026 de la Permanence du Front provincial de la Patrie du Vietnam, portant sur l’organisation des rencontres entre les candidats et les électeurs.

La province organisera également des sessions de formation et des orientations sur la mise à jour du logiciel de suivi de l’avancement des élections ainsi que sur la transmission rapide des résultats. Elle procède à la révision et à l’allocation complémentaire des budgets consacrés aux élections afin de garantir toutes les conditions nécessaires à la bonne conduite du scrutin.

À la demande du Comité populaire de Bac Ninh, la Commission électorale provinciale a fixé et annoncé 18 circonscriptions électorales pour les élections des membres du Conseil populaire provincial (mandat 2026-2031), avec un total de 85 sièges à pourvoir. À l’échelle communale, la province a achevé la délimitation et la publication de 689 circonscriptions, pour un total de 2.236 membres des Conseils populaires communaux à élire.

Le 12 février 2026, la Permanence du Front provincial de la Patrie du Vietnam a organisé la troisième conférence de consultation.

Le 14 février, le Conseil électoral national a publié la liste officielle de 28 candidats à l’Assemblée nationale (XVIᵉ législature) dans six circonscriptions de la province. Le 15 février, la Commission électorale provinciale a publié la décision n°55/QĐ-UBBC annonçant la liste de 137 candidats au Conseil populaire provincial (22ᵉ mandat, 2026-2031) dans 18 circonscriptions, pour élire 85 représentants.

Au niveau communal, du 11 au 13 février, les Permanences du Front de la Patrie du Vietnam des communes et quartiers de la province ont tenu la troisième conférence de consultation afin de sélectionner et d’établir la liste de 3.693 candidats aux Conseils populaires communaux pour le mandat 2026-2031, en vue d’élire 2.236 représentants.

Les commissions électorales communales ont ensuite publié les décisions officialisant la liste des 3.693 candidats dans 689 circonscriptions, pour l’élection de 2.236 membres des Conseils populaires communaux.

VNA/CVN