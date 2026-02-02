Économie vietnamienne : des bases solides dès le début de 2026

L’économie vietnamienne a enregistré, dès le premier mois de 2026, plusieurs signaux positifs, dans le prolongement de la dynamique de reprise et de stabilité observée en 2025.

Photo : VNA/CVN

Ces résultats s’appuient sur les efforts continus d’amélioration de l’environnement des affaires, de réduction des coûts de conformité et de levée des barrières à l’entrée sur le marché, ainsi que sur l’émergence de nouveaux moteurs de croissance.

Selon le ministère des Finances, le pays comptait plus d’un million d’entreprises en activité à la fin de 2025. En janvier 2026, plus de 54.000 entreprises ont rejoint ou réintégré le marché, en hausse d’environ 62% par rapport à la même période de l’année précédente. Par ailleurs, près de 1.000 ménages commerciaux se sont transformés en entreprises, représentant environ 25% du total des conversions enregistrées en 2025. Cette évolution illustre l’accélération du processus de formalisation des activités économiques, dans un contexte d’allègement progressif des contraintes réglementaires.

Dans le domaine du commerce extérieur, l’Administration générale des douanes a indiqué que, durant les quinze premiers jours de janvier 2026, les exportations ont atteint 18,05 milliards de dollars, soit une hausse de 9,6% en glissement annuel. Les importations se sont élevées à 21,29 milliards de dollars, en augmentation de 17,8% sur un an.

Par rapport à la seconde moitié de décembre 2025, les exportations ont reculé sous l’effet de facteurs saisonniers, notamment dans les groupes de produits clés tels que les ordinateurs, les produits électroniques et composants, les machines et équipements, ainsi que le textile-habillement. Toutefois, en comparaison annuelle, plusieurs catégories de produits affichent une croissance soutenue, confirmant une tendance à la reprise.

Le secteur des entreprises à capitaux étrangers (IDE) demeure le principal moteur des exportations, avec une valeur de 14,03 milliards de dollars, représentant environ 78% du total national. Du côté des importations, le recul observé par rapport à la fin de 2025 contraste avec la forte progression enregistrée sur un an, traduisant une hausse de la demande en intrants et équipements destinés à la production.

Selon Nguyên Thi Huong, directrice générale de l’Office général des statistiques relevant du ministère des Finances, les résultats de croissance obtenus en 2025 témoignent du renforcement des capacités internes et de l’adaptabilité de l’économie vietnamienne. Ils constituent ainsi un point d’appui important pour la croissance en 2026 et les années suivantes. Toutefois, à l’entrée de la période 2026-2030, l’économie nationale devra faire face à de nombreuses incertitudes, nécessitant une convergence des conditions en matière de stabilité macroéconomique, de ressources de croissance, de qualité du développement et de gouvernance des politiques publiques.

Dans ce contexte, le maintien de la stabilité macroéconomique est considéré comme une condition essentielle. La maîtrise de l’inflation, la garantie de la soutenabilité de la dette publique et la préservation des grands équilibres, combinées à une gestion budgétaire et monétaire flexible et prudente, contribueront à créer un environnement favorable à l’investissement, à la production et aux activités commerciales.

Parallèlement, la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources pour la croissance jouent un rôle clé. L’investissement public doit continuer à exercer son rôle moteur, en se concentrant sur les infrastructures stratégiques et les projets nationaux majeurs, tout en améliorant l’efficacité de l’allocation des capitaux. Le développement du secteur privé est également appelé à devenir un pilier important de la croissance.

L’attraction des investissements directs étrangers devra, pour sa part, s’orienter vers une approche plus sélective, axée sur le transfert de technologies, la protection de l’environnement et le renforcement des liens avec l’économie nationale.

L’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la croissance constitue un autre axe prioritaire. L’économie est appelée à évoluer vers un modèle reposant davantage sur la productivité, l’innovation, l’application des sciences et technologies et la transformation numérique, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, afin de renforcer sa compétitivité et sa durabilité.

Photo : VNA/CVN

Du point de vue des investisseurs étrangers, Hong Sun, président d’honneur de la Chambre de commerce coréenne au Vietnam (KOCHAM), a estimé que la croissance du PIB de 8,02% en 2025 constituait un appui psychologique important pour la période à venir. Selon lui, le Vietnam s’impose de plus en plus comme une destination stratégique incontournable dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises sud-coréennes, notamment dans les domaines de la haute technologie et des énergies renouvelables.

Les experts soulignent que, pour atteindre les objectifs de croissance élevée en 2026 et durant la période 2026-2030, le Vietnam devra assurer simultanément la stabilité macroéconomique, perfectionner le cadre institutionnel, développer les infrastructures – en particulier énergétiques – et accélérer la numérisation des procédures administratives, afin de garantir une croissance élevée associée à la stabilité et au développement durable à moyen et long termes.

VNA/CVN