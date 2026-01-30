Foire du Printemps 2026

Un levier stratégique pour ouvrir de nouveaux marchés dès le début de l’année

Pour la marque de sauce de poisson Lê Gia, la participation à la Foire du Printemps 2026 revêt une double portée : valoriser le patrimoine culturel et culinaire vietnamien tout en recherchant des opportunités de croissance durable pour la nouvelle année.

Photo : VNA/CVN

Bien au-delà d’une simple opération de promotion commerciale en début d’année, la Foire du Printemps est aujourd’hui considéré par de nombreuses entreprises comme un rendez-vous stratégique. Il leur permet de lancer leurs orientations de marché, de mieux cerner les tendances de consommation et d’élargir leur réseau de partenaires.

Dans un entretien accordé à l'Agence Vietnamienne d'Information, Lê Ngoc Anh, président-directeur général de Lê Gia Food & Trading Services Co., Ltd., revient sur les motivations de sa participation et sur l’ambition de créer une dynamique de développement dès les premiers mois de 2026.

Qu’est-ce qui a motivé votre entreprise à participer de la Foire du Printemps cette année ?

Pour nous, la Foire du Printemps n’est pas seulement un événement commercial de début d’année. C’est aussi un espace culturel singulier, où se rencontrent et se diffusent l’esprit du Têt vietnamien, la culture culinaire et les valeurs traditionnelles.

Le printemps est une période où les Vietnamiens se tournent vers la famille, leurs racines et recherchent l’harmonie, le naturel et la durabilité. Ce sont précisément les valeurs que la sauce de poisson Lê Gia défend depuis sa création. Participer à la Foire du Printemps nous permet de nous inscrire dans cette dynamique culturelle et de raconter l’histoire de la sauce de poisson traditionnelle, un élément indissociable des repas du Têt.

Par ailleurs, la Foire du Printemps symbolise le début d’une nouvelle année. Comme le dit le proverbe : "ouvrir le printemps, c’est ouvrir la porte à la prospérité". C’est une perspective particulièrement significative pour une entreprise traditionnelle comme la nôtre, désireuse de diffuser une énergie positive, de promouvoir les valeurs locales et d’encourager un développement durable.

Quels sont, selon vous, les avantages spécifiques de la Foire du Printemps par rapport au Salon d’Automne 2025, notamment pour toucher les consommateurs et développer le marché en début d'année ?

La Foire d’Automne est davantage orienté vers le réseautage, la promotion commerciale et le bilan des réalisations de l’année écoulée. la Foire du Printemps, en revanche, possède une identité très particulière : il est profondément ancré dans la tradition et reflète les attentes culturelles et émotionnelles des consommateurs pendant la période festive.

Photo : VNA/CVN

Les visiteurs de la Foire du Printemps viennent souvent à la recherche de cadeaux porte-bonheur pour leurs proches, leur famille ou leurs partenaires. Cela crée un lien naturel et sincère avec les produits traditionnels, notamment les coffrets cadeaux à forte valeur culturelle pour le Têt et le printemps, comme ceux proposés par Lê Gia.

C’est aussi un moment clé pour les entreprises afin d’écouter les attentes des consommateurs en début d’année, d’identifier de nouvelles tendances et d’ajuster leurs produits, leurs services et leurs stratégies marketing pour l’ensemble de l’année.

Quel est l’objectif principal de Lê Gia lors de sa participation à la Foire du Printemps 2026 : la promotion de la marque, la recherche de partenaires ou le lancement de nouvelles gammes de produits pour répondre aux besoins de la haute saison ?

Pour Lê Gia, ces objectifs ne sont pas dissociés mais complémentaires et convergent vers une vision commune.

Notre priorité est de continuer à promouvoir l’image de la sauce de poisson traditionnelle - un produit national OCOP ("Un produit par commune") classé cinq étoiles - comme un symbole de la cuisine vietnamienne, de l’authenticité et du naturel des repas familiaux. Nous souhaitons que la marque soit reconnue non seulement pour la qualité de ses produits, mais aussi pour son ancrage culturel et son engagement sociétal.

Parallèlement, la Foire du Printemps est une occasion idéale pour présenter des gammes de produits et des idées cadeaux adaptées à la haute saison du début d’année : des produits à la fois pratiques et porteurs de sens, capables de transmettre des vœux de santé, de sincérité et de partage. Enfin, nous cherchons également à renforcer nos relations avec les partenaires de distribution et d’exportation, ainsi qu’avec ceux qui partagent notre vision d’un développement durable.

Quel type de soutien attendez-vous du Comité d’organisation pour accompagner votre croissance en 2026 ?

Nous apprécions particulièrement le rôle du Comité d’organisation dans la création d’un cadre professionnel, favorable aux échanges et générateur de valeur concrète pour les entreprises participantes.

Photo : VNA/CVN

À travers la Foire du Printemps, Lê Gia espère multiplier les opportunités de mise en relation avec des partenaires nationaux et internationaux, notamment ceux intéressés par les produits traditionnels, l’agriculture durable et l’exportation du patrimoine culturel vietnamien. Nous souhaitons également bénéficier d’un accompagnement continu en matière de communication et de promotion commerciale.

Pour nous, chaque salon n’est pas seulement un événement commercial, mais un véritable tremplin. Il permet aux entreprises de réfléchir, d’apprendre et de trouver une motivation supplémentaire pour poursuivre leur mission de préservation et de diffusion du "passeport culinaire" du peuple vietnamien au cours de la nouvelle année.

Tú Linh/CVN