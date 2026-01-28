Le Vietnam vise une nouvelle étape de croissance de ses exportations

Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’accroître ses exportations de 8% en 2026, soit un chiffre d’affaires d’environ 513 milliards de dollars, en élargissant l’accès aux marchés et en augmentant la valeur ajoutée.

À la recherche de perspectives de croissance malgré un contexte difficile

Fort d’un chiffre d’affaires à l’exportation record de 475 milliards de dollars en 2025, en hausse de 17% sur un an, le ministère de l’Industrie et du Commerce vise à y ajouter près de 38 milliards de dollars en 2026. Cependant, cet objectif s’avère difficile à atteindre face à la pression extérieure croissante, notamment le durcissement des barrières techniques, les droits de douane réciproques sur les marchandises exportées vers les États-Unis et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’Union européenne pour certains produits industriels.

Dans ce contexte, les principaux secteurs d’exportation ont entrepris dès le début de l’année une restructuration et un ajustement de leurs stratégies afin de saisir les opportunités de marché.

Le secteur du textile et de l’habillement, qui a généré 46 milliards de dollars en 2025, vise les 50 milliards de dollars en 2026. Selon les associations professionnelles, l’année 2026 continuera de mettre à l’épreuve la résilience de l’économie mondiale, les perspectives de croissance et les politiques commerciales restant affectées par les incertitudes géopolitiques.

Vu Duc Giang, président de l’Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS), a souligné que cet objectif de 50 milliards de dollars n’est pas une ambition à court terme, mais le fruit d’un processus de restructuration pluriannuel. Le secteur s’attache à renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales, à augmenter les taux de localisation et à optimiser l’utilisation des accords de libre-échange afin d’améliorer la position des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Pour l’agriculture, 2026 est considérée comme une année charnière, avec un chiffre d’affaires à l’exportation attendu entre 73 et 74 milliards de dollars, soit une hausse de près de 4 milliards de dollars par rapport à 2025. Les priorités clés incluent la normalisation des zones de production de matières premières, l’extension des codes de zones de culture, l’application rigoureuse des normes BPF (Bonnes pratiques agricoles), le renforcement de la traçabilité et de la sécurité alimentaire, ainsi que la promotion de la transformation poussée et l’investissement dans les technologies de conservation.

Selon Nguyên Thuong Lang, Professeur associé à l’Université nationale d’économie, malgré les difficultés, le Vietnam dispose encore d’une marge de progression importante pour ses exportations, notamment dans les secteurs de l’électronique, des machines et équipements, et des produits agricoles et aquatiques.

En 2025, l’électronique est restée le principal poste d’exportation, générant près de 165 milliards de dollars de recettes et contribuant largement au maintien de l’excédent commercial du Vietnam.

Nguyên Thu Oanh, directrice du Département des statistiques des services et des prix au sein de l’Office national des statistiques du ministère des Finances, a déclaré que le Vietnam s’intègre de plus en plus aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Les signes de reprise de la consommation et de l’investissement sur les principaux marchés, conjugués à un vaste réseau d’accords de libre-échange, créent un contexte favorable à l’expansion des marchés et à la diversification des exportations.

Élargissement des perspectives de marché

Conformément à la résolution N°01/2026/NQ-CP, le gouvernement vise une croissance du PIB supérieure à 10% en 2026, les exportations demeurant un moteur essentiel. Les ministères et les secteurs sont chargés de répondre de manière proactive aux fluctuations économiques mondiales tout en revitalisant les moteurs de croissance traditionnels.

Nguyên Anh Tuân, vice-président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de passer d’une concurrence fondée sur les prix à des stratégies axées sur la marque, des normes élevées et des produits à forte valeur ajoutée et à contenu technologique plus important, tout en tirant pleinement parti des avantages des accords de libre-échange et des marchés émergents.

Avec 17 accords de libre-échange signés avec près de 70 économies, le Vietnam a désormais accès à un marché de près de 6 milliards de consommateurs.

Selon le rapport Perspectives du Vietnam 2026 de MB Securities, les exportations pourraient croître de 15 à 16% en 2026, portées par l’expansion du marché et une évolution vers des produits à plus forte valeur ajoutée, notamment dans les secteurs de l’électronique et des hautes technologies, dans un contexte de demande mondiale croissante en matière d’IA et de transformation numérique.

