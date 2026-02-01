Foire du printemps 2026

Présentationdes destinations et produits de Tây Nguyên aux visiteurs

Pour l’édition 2026 de la Foire du printemps, première du genre, les entreprises et organismes des provinces de Gia Lai et Dak Lak présenterons les destinations, la culture et les produits de Tây Nguyên aux visiteurs.

La Foire du Printemps 2026 se tiendra du 2 au 13 février 2026, au Centre d'exposition Kim Quy (Centre des expositions du Vietnam (Hanoï), avec environ 3.000 stands et des espaces extérieurs pour des activités culturelles, gastronomiques et de découverte.

Comparé à un voyage printanier à travers le Vietnam, le salon est un lieu de convergence des valeurs économiques, culturelles et créatives, structuré en huit zones thématiques. Parmi celles-ci, la zone “Voyage printanier au pays natal – Produits des quatre coins du pays” se distingue. Elle rassemble les trésors des produits et de la beauté printanière de nombreuses provinces et villes du Vietnam. Chaque région expose ses produits emblématiques, ses réalisations en matière de développement économique et social, son potentiel commercial et d'investissement, ainsi que des destinations culturelles et touristiques attrayantes pour la période du Têt.

Lors de cette édition, des entreprises de Dak Lak comme Simexco et MISS EDE offriront des espaces d'expérience où les visiteurs pourront découvrir et déguster des produits de café de haute qualité en provenance de Dak Lak, permettant ainsi aux saveurs de Tây Nguyên de se rapprocher des consommateurs.

Dans la zone “Voyage printanier au pays natal - Produits des quatre coins du pays”, le stand Simexco proposera diverses activités de découverte pour les visiteurs, y compris la dégustation gratuite de café instantané Simexco, une exposition de leurs produits de café, ainsi que des cadeaux tout au long de l'événement.

Nguyễn Tiến Dũng, directeur adjoint de Simexco, a déclaré : "Dans l'atmosphère joyeuse du Nouvel An, Simexco participe à la Foire du printemps 2026 pour offrir une expérience unique, mettant en avant les saveurs et l'authenticité du café de Tây Nguyên. Cela nous permet de renforcer notre engagement à promouvoir la valeur du café vietnamien tout en établissant des liens avec les consommateurs en ce début d'année".

Selon Mai Anh Xuân, cofondatrice et directrice des opérations de MISS EDE, après les résultats positifs obtenus à la foire d’automne 2025, l'entreprise continue de participer au Salon du printemps 2026 dans la zone “Printemps prospère” et prévoit d’offrir des produits de qualité internationale.

"Cette année, MISS EDE prévoit de servir gratuitement 2.000 tasses de chocolat chaud et de café spécial chaque jour, produits de Dak Lak, où nous construisons une chaîne de valeur agricole selon des standards internationaux. Nous organiserons aussi des promotions spéciales pour la saison des achats du Têt afin d’amener nos produits de qualité internationale plus près des consommateurs de Hanoi et des provinces voisines", a précisé Mme Anh Xuân.

Gia Lai et ses produits variés

Également lors de ce Salon du printemps 2026, la province de Gia Lai présentera ses produits emblématiques et ses points forts, sous le thème "Gia Lai - Printemps 2026". L'objectif est de promouvoir le commerce, d’élargir les marchés pour ses produits agricoles, ses produits OCOP, et ses produits d’exportation, tout en mettant en avant les attractions touristiques et la culture locale à travers des performances artistiques et culturelles.

Nguyễn Đình Tấn, un représentant des entreprises de Pleiku, a indiqué que suite au succès de la foire d’automne 2025, il continuera de participer à l’espace dédié à Gia Lai au Salon du printemps 2026 : "L'année dernière, nous avons vendu plus de 40 caisses de produits de Tây Nguyên comme des noix de macadamia, des noix de cajou, du miel, des huiles essentielles… La plupart de ces produits sont certifiés OCOP de qualité élevée. Bien que certaines marques soient nouvelles à Hanoï, elles ont reçu un accueil positif grâce à la forte affluence et à la durée de l'événement, permettant aux visiteurs de tester les produits et de revenir pour les acheter à nouveau. Nous avons donc de grandes attentes pour cette année et avons préparé de nombreux produits locaux comme du durian séché, des noix de macadamia, du poivre, du café, du miel, des huiles essentielles et du thé de racine de lin".

Promotion du tourisme de Gia Lai et des produits locaux

La province de Gia Lai mettra également en avant le tourisme sous le thème "Essences culturelles - Couleurs du printemps vietnamien", avec un accent particulier sur l'Année du tourisme national de Gia Lai 2026. Des informations touristiques, des produits locaux, des services de voyage et des démonstrations artisanales, telles que le tissage traditionnel, la musique des ethnies de Tây Nguyên et des spectacles de cồng chiêng seront proposées.

La Foire du printemps 2026 vise à stimuler la consommation, à développer les marchés nationaux pendant la période de forte demande du Têt, à favoriser les liens entre production, distribution et marchés, et à promouvoir les produits vietnamiens, les marques vietnamiennes, tout en renforçant la coopération commerciale et les investissements. Il intégrera aussi des éléments culturels vivants pour créer une atmosphère printanière et joyeuse, contribuant à la diffusion de la culture vietnamienne et à l'amélioration de la compétitivité des produits vietnamiens sur le marché national et international.

La culture sera intégrée de manière dynamique au Salon du printemps 2026, avec des espaces recréant les traditions du Têt, des zones culturelles régionales, des métiers artisanaux, de la gastronomie, de l'art et de la culture qui ajoute de la couleur à l'événement et sert également de "catalyseur doux" pour la promotion du commerce et la valorisation de l'image du Vietnam, de son peuple et de ses produits sur les marchés domestique et international.

