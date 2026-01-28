Économie numérique, moteur du renouvellement du modèle de croissance

Le Vietnam entre dans une phase d’accélération stratégique visant à atteindre, d’ici 2030, le statut de pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis celui de pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Photo : CTV/CVN

Dans ce parcours, l’économie numérique est identifiée comme l’un des piliers majeurs, générant de nouvelles forces productives et des modes de production de haute qualité.

Au Vietnam, durant la période 2021-2025, l’économie numérique s’est affirmée comme un pilier majeur de la Stratégie nationale de transformation numérique, avec un rythme de développement rapide dans de nombreux secteurs, en particulier depuis la promulgation par le Bureau politique de la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

En 2025, l’économie numérique a continué de contribuer de manière significative à la croissance du Vietnam, avec une part de valeur ajoutée estimée à 14,02% du PIB, soit environ 72,1 milliards de dollars, 1,64 fois plus qu’en 2020 (43,8 milliards de dollars).

Selon l’Office national des statistiques (ministère des Finances), l’économie numérique se développe à la fois en largeur et en profondeur, avec un niveau de numérisation de plus en plus étendu dans les secteurs et domaines, notamment le commerce, la finance, les services administratifs et les infrastructures énergétiques.

Il apparaît ainsi que l’économie numérique joue un rôle clé dans la structuration des forces productives modernes, constituant une base essentielle pour permettre au Vietnam d’éviter le risque de retard et d’opérer une percée de développement dans l’ère numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le développement de l’économie numérique vise à renouveler le modèle de croissance, à restructurer l’économie et à renforcer la productivité ainsi que la compétitivité.

Cependant, l’économie numérique vietnamienne repose encore principalement sur la numérisation des secteurs traditionnels, sans transition marquée vers la création de nouveaux modèles de croissance.

Afin d’atteindre les objectifs fixés par la Résolution n°57-NQ/TW, visant une économie numérique représentant au moins 30% du PIB en 2030 et 50% en 2045, son développement devra être plus substantiel, plus profond et générer davantage de valeur ajoutée à travers des innovations de rupture.

Selon le ministre des Sciences et des Technologies Nguyên Manh Hung, au lieu d’une numérisation fragmentée par secteur, l’État doit assumer le rôle d’"architecte en chef" en bâtissant une architecture globale pour l’économie numérique nationale.

Photo : VNA/CVN

Dans ce cadre, les groupes et entreprises technologiques numériques constitueront une force productive stratégique, chargée de développer l’"ossature" de l’espace numérique national, comprenant les infrastructures de télécommunications, les centres de données, le cloud computing, ainsi que les plateformes numériques et les solutions de sûreté et de cybersécurité.

Considérée comme un "levier" de l’économie numérique, l’économie de basse altitude émerge aujourd’hui comme une nouvelle orientation de développement à fort potentiel. Il s’agit d’un écosystème intégrant à la fois l’économie verte et l’économie numérique, comprenant des drones ou des aéronefs électriques capables de transporter des passagers ou des marchandises, contribuant ainsi à la formation d’un nouveau secteur économique dans l’espace aérien situé en dessous de 1.000 mètres (ou jusqu’à 5.000 mètres selon les besoins).

Selon plusieurs experts, le Vietnam dispose d’importantes opportunités dans le développement de l’économie de basse altitude, dont la valeur pourrait atteindre entre 2 et 3 milliards de dollars d’ici 2030.

