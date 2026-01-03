Économie numérique : un moteur clé de croissance pour le Vietnam

Selon un rapport du ministère des Sciences et des Technologies, en 2025, l’industrie des technologies numériques a poursuivi sa forte expansion : le chiffre d’affaires est estimé à 198 milliards de dollars (+26%), la contribution au PIB à plus de 1.075.000 milliards de dôngs (40,94 milliards de dollars) et les bénéfices à plus de 371.000 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Les exportations de matériel et de produits électroniques ont atteint environ 178 milliards de dollars (+35%), confirmant leur position de premier poste d’exportation. Le commerce électronique a atteint 36 milliards de dollars, soit trois fois plus qu’en 2020, avec le taux de croissance le plus élevé de la région. Le nombre d’entreprises du numérique a dépassé 80.000.

Cependant, l’économie numérique vietnamienne fait toujours face à de nombreux défis : cadres institutionnels et politiques encore inadaptés, ressources limitées pour les infrastructures numériques et la R&D, investissements dispersés et pénurie de ressources humaines qualifiées.

Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, l’économie numérique repose encore largement sur la numérisation des activités existantes, avec une faible valeur ajoutée nationale et une forte dépendance aux plateformes transfrontalières. “La prochaine étape doit consister à créer de nouveaux modèles de croissance fondés sur les données, l’IA, les plateformes numériques, les entreprises et les citoyens numériques, avec des avancées qualitatives et structurelles”, a-t-il estimé.

Selon le général de brigade Nguyên Ngoc Cương, directeur du Centre national des données, la base de données sur la population constitue un socle essentiel pour le développement de l’économie numérique. Des données démographiques exactes, standardisées et régulièrement mises à jour permettent aux modèles économiques numériques de fonctionner de manière sûre, efficace et évolutive.

Des secteurs tels que le commerce électronique, la finance, la santé et l’éducation numériques doivent s’appuyer sur des systèmes d’identification et d’authentification électroniques afin de prévenir la fraude et de renforcer la confiance dans les transactions.

Arnaud Ginolin, directeur général de Boston Consulting Group (BCG), a précisé que l’économie à basse altitude [dans l'espace aérien sous une certaine altitude] émergeait comme un nouveau moteur de développement à fort potentiel. Le Vietnam doit ainsi élaborer une stratégie nationale claire et réaliste pour l’économie à basse altitude ; définir une feuille de route politique liée à l’aviation civile, à la défense et à la gestion de l’espace aérien ; de prioriser la maîtrise des technologies clés via des partenariats stratégiques, et d’accélérer la formation des ressources humaines dans les domaines de la robotique, de l’IA et de l’aéronautique.

Affirmant que l'IA est un moteur de croissance exceptionnel en général et pour l'économie numérique vietnamienne en particulier, Lê Hông Viêt, directeur général de FPT Smart Cloud, a proposé que le gouvernement mette en place des mécanismes pour amplifier l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Toutes les entreprises, et pas seulement les entreprises technologiques, peuvent utiliser l'IA, en fonction de leur niveau de maturité, de leur préparation et de leurs spécificités opérationnelles.

Photo : VNA/CVN

Dans l'optique du développement des infrastructures numériques au service de l'économie et de la société numériques, Cao Anh Son, directeur général adjoint du groupe Viettel, espère que le gouvernement publiera prochainement des directives précises afin de garantir l'allocation, le déploiement et l'utilisation efficaces des budgets d'investissement en recherche et développement.

Selon lui, la priorité devrait être accordée aux programmes et projets de recherche dans l'industrie des semi-conducteurs, la technologie des satellites en orbite basse et les technologies à double usage contribuant à la défense nationale, à la sécurité et au développement économique.

VNA/CVN