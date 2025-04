Le secteur pétrolier invité à conjuguer tradition et modernisation

À l’approche du 50 e anniversaire du Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (aujourd’hui Groupe national de l’industrie et de l’énergie - PetroVietnam, 3 septembre 1975), le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rencontré, jeudi 17 avril à Hanoï, une délégation de travailleurs exemplaires du secteur pétrolier.

>> Restructurer Petrovietnam selon le modèle d'un groupe national d'industrie et d'énergie

>> Petrovietnam accélère la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận 2

>> Petrovietnam change son nom en Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Pendant la période 2020-2024, PetroVietnam a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de plus de 3.500.000 milliards de dôngs, avec une croissance annuelle de 16,7%. Ses contributions budgétaires ont dépassé 599.000 milliards de dôngs, avec une croissance annuelle de 21,2%.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’Assemblée nationale a chaleureusement salué les réalisations du secteur pétrolier et les efforts exemplaires des travailleurs.

Il a demandé au Groupe de mettre en œuvre efficacement la Conclusion N°76 du Bureau politique concernant les orientations de la Stratégie de développement de l’industrie pétrolière et gazière du Vietnam à l’horizon 2025, avec une vision jusqu’en 2035 , en assurant la mise en œuvre des "Cinq sécurités": énergétique ; économique ; alimentaire ; sociale ; et territoriale maritime.

Le président de l’Assemblée nationale a également appelé PetroVietnam à poursuivre ses réformes, améliorer sa gouvernance et renforcer sa compétitivité.

Il a souligné l’importance de créer un meilleur environnement de travail pour ses employés, en veillant à leur bien-être matériel et spirituel. Il a également invité les syndicats à continuer de jouer un rôle actif, en étant un pilier fiable pour les plus de 60.000 travailleurs du secteur pétrolier et gazier.

Le président du Conseil d’administration de PetroVietnam, Lê Manh Hùng, a affirmé que le Groupe intégrerait les orientations du président de l’Assemblée nationale dans ses programmes d’action, stratégies et plans d’affaires, en poursuivant ses efforts pour contribuer au développement socio-économique national et être digne de la confiance du Parti, de l’État et du peuple.

VNA/CVN