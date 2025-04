Les envois de fonds à Hô Chi Minh-Ville dépassent 2,4 milliards de dollars au premier trimestre

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Selon Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale régionale 2 de la Banque d'État du Vietnam, entre janvier et mars, les transferts de fonds vers la ville ont atteint 2,412 milliards de dollars, représentant 25,3% du total prévu pour l'année 2024, soit une hausse de 19,6% par rapport au trimestre précédent. Sur ce total, 1,757 milliard de dollars ont été transférés via les sociétés de transfert de fonds, et 655 millions par les banques commerciales.

Bien que ce montant soit inférieur à celui du premier trimestre 2024 (2,896 milliards de dollars), il demeure supérieur à ceux enregistrés au premier trimestre de 2023 (2,119 milliards de dollars) et de 2022 (1,775 milliard de dollars). Fait marquant, les transferts en provenance d'Asie représentent toujours la plus grande part avec 48,7%, soit une augmentation de 46,1% par rapport au trimestre précédent.

Cette croissance est soutenue par un environnement économique et monétaire stable, un climat d'investissement favorable, ainsi que par la qualité des services bancaires et financiers.

La dynamique économique nationale, en particulier à Hô Chi Minh-Ville, combinée à un climat propice à l'investissement et au développement des activités touristiques et culturelles liées aux grandes fêtes du pays, favorisera l'attraction et l'utilisation efficace des envois de fonds en 2025 et au-delà.

VNA/CVN