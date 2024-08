L'e-commerce aide à promouvoir les marques vietnamiennes à l’international

Photo : VNA/CVN

Selon des experts, la majorité des produits vietnamiens exportés se présentent sous forme de matières premières ou de produits semi-finis. Après l'achat, les partenaires étrangers les traiteront, les emballeront et apposeront leurs marques. Cela réduit ainsi l’opportunité de promouvoir les marques vietnamiennes sur le marché international.

Au Vietnam, ces cinq dernières années, le commerce électronique a augmenté rapidement. Les exportations en ligne contribuent à apporter plusieurs opportunités aux petites et moyennes entreprises, voire aux micro-entreprises.

Selon Nguyên Van Thanh, directeur du Centre de développement du commerce électronique (relevant de l’Agence vietnamienne pour l’e-commerce et l’économie numérique), les ventes au détail en ligne ont connu une croissance d'environ 16 à 30% au cours des quatre à cinq dernières années, soit l'un des taux de croissance les plus élevés au monde. En Asie du Sud-Est, le Vietnam se classe actuellement au troisième rang après l'Indonésie et la Thaïlande en termes de valeur de vente au détail en ligne.

Organic Viet Food Company (OVF), spécialisée dans les produits agricoles organiques, a décidé de mettre ses produits à base de noix de cajou sur des plateformes de commerce électronique pour rechercher des opportunités d'exportation. La société a lancé la marque Newbam qui répond aux normes d’exportations en matière de conception, de design, d’emballage… En outre, OVF a enregistré son activité sur Amazon et s’est efforcé de répondre aux critères demandés par la plateforme de commerce électronique. Grâce à cela, les produits Newbam ont été rapidement placés dans les rayons d'Amazon. Actuellement, ils sont exportées assez régulièrement vers les marchés américain et canadien.

Ta Hoàng Linh, directeur du Département des marchés européens et américains (ministère de l'Industrie et du Commerce), souligne que participer au système d’import-export en ligne est une solution efficace, ouvrant de nombreuses opportunités aux entreprises pour qu’elles élargissent leur clientèle et fassent connaitre leurs marques auprès des consommateurs étrangers.

Pour soutenir l'introduction des marques vietnamiennes sur le marché international, le Centre d'information et de technologie numérique (relevant de l’Agence vietnamienne pour l’e-commerce et l’économie numérique), se coordonne avec de grandes plateformes de commerce électronique du monde et des partenaires pour mettre en œuvre Go Export, un programme de soutien aux entreprises exportatrices par le commerce électronique. Ce programme aide les entreprises à édifier et défendre leurs marques, à planifier des promotions dans le cyberespace et à comprendre les besoins du marché de manière systématique et à long terme.

VNA/CVN