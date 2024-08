L’e-commerce aide le Vietnam à faire un bond en avant dans la course mondiale

Dans le sillage de la 4 e révolution industrielle, le commerce électronique est devenu une tendance inévitable, servant d’outil aux entreprises pour diversifier les canaux et les méthodes afin de rechercher rapidement des acheteurs, des partenaires et des commandes, en vue de créer des percées commerciales dans la course mondiale, selon des experts.

>> Les entreprises se lancent dans l’e-commerce pour conquérir le marché mondial

>> Le Vietnam possède le plus dynamique marché d’e-commerce d’Asie du Sud-Est

>> L'e-commerce aide à promouvoir les marques vietnamiennes à l’international

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Minh Huyên, directrice adjointe de l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), a déclaré qu’à mesure que l’économie vietnamienne continue de croître et de se redresser, le commerce électronique est une méthode commerciale moderne choisie par les entreprises et les consommateurs.

Les entreprises ont été invitées à accorder plus d’attention à la réduction de l’écart dans l’exportation de produits vietnamiens vers le monde via des plateformes numériques.

L’émergence des plateformes de commerce électronique a contribué de manière significative au développement rapide du commerce électronique, notamment en stimulant la forte croissance du commerce électronique transfrontalier.

Les ventes totales sur les cinq plus grandes plateformes de vente au détail en ligne au Vietnam - Shopee, Lazada, Tiki, Sendo et TikTokshop - ont atteint environ 156.000 milliards de dôngs (plus de 6,25 milliards d'USD) au premier semestre 2024, en hausse de 78% par rapport à l’année précédente, selon la plateforme de données de commerce électronique Metric.

Dans son dernier rapport sur le comportement d’achat des consommateurs vietnamiens, NielsenIQ Vietnam indique que les consommateurs achètent désormais en ligne deux fois plus souvent qu’en 2023, à raison de quatre fois par mois à chaque fois. C’est presque le double de la fréquence mensuelle des achats au supermarché des Vietnamiens.

En moyenne, les consommateurs achètent 6,5 types de produits différents en ligne, les aliments, les boissons et les produits de soins personnels arrivant en tête de liste, suivis par la mode, les équipements sportifs, les soins à domicile et la technologie. Cela montre que les habitudes ont changé et que les consommateurs vietnamiens font désormais régulièrement des achats en ligne pour les produits de première nécessité.

Saisissant les opportunités créées par le changement, de nombreuses entreprises ont rattrapé la tendance commerciale sur les plateformes technologiques. L’émergence des canaux d’exportation en ligne et du commerce électronique est considérée comme un catalyseur pour aider les entreprises à accéder au marché, devenant le moyen le plus rapide d’apporter des produits vietnamiens au monde.

Le commerce électronique dépasse actuellement la croissance du marché de détail global. Selon le Bureau général des statistiques, le total des ventes au détail de biens et des revenus des services aux consommateurs au premier semestre 2024 a augmenté de 5,7%, contre 8,8 % enregistrés au cours de la même période en 2023.

Photo : VNA/CVN

Les statistiques du Département des exportations et des importations du MoIT montrent que 32% des petites et moyennes entreprises (PME) ont établi des relations commerciales avec des partenaires étrangers via des plateformes en ligne. Cela leur permet de diversifier les canaux de vente et d’accéder directement aux acheteurs mondiaux sans contraintes spatiales ou temporelles, réduisant ainsi les coûts de construction de chaînes d’approvisionnement et d’établissement de bureaux de représentation sur les marchés cibles.

Certaines unités d’études de marché prévoient que le chiffre d’affaires des exportations transfrontalières du Vietnam atteindra 11,1 milliards d'USD l’année prochaine et 12,5 milliards d'USD un an plus tard.

De nombreux engagements dans les accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération ont facilité le commerce, et l’amélioration des politiques juridiques et un environnement commercial transparent ont créé des conditions favorables pour que les entreprises puissent promouvoir des exportations en ligne fluides et sûres.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Sinh Nhât Tân a indiqué que récemment, le gouvernement a publié de nombreuses politiques et réglementations pour soutenir les entreprises dans la transformation numérique ainsi que pour les accompagner dans la mise en œuvre du commerce électronique et leur pénétration sur le marché international.

Afin de promouvoir le développement durable du commerce électronique, le MoIT étudiera et perfectionnera les politiques et fournira des conseils aux commerçants, aux organisations et aux particuliers sur les réglementations juridiques du commerce électronique, a-t-il fait savoir.

Le MoIT renforcera également la gestion et la supervision des marchandises sur l’environnement Internet, développera le commerce électronique sur paiement, soutiendra les entreprises exportatrices et améliorera la capacité nationale de prévision du commerce électronique.

VNA/CVN