Le Vietnam vise 10,2 milliards d’USD pour les exportations de caoutchouc

La valeur des exportations de produits à base de caoutchouc du Vietnam devrait atteindre 10,2 milliards d’USD en 2024, dont le caoutchouc naturel estimé à 3,1 milliards d’USD, les produits transformés du caoutchouc à 4,6 milliards d’USD et le bois d’hévéas à 2,5 milliards d’USD.

Tels sont les chiffres qu’a annoncés Lê Thanh Hung, président de l’Association du caoutchouc du Vietnam (VRA), lors du colloque international du caoutchouc, placé sous le thème “La filière du caoutchouc 2025 : tendance du cours du caoutchouc et opportunités du marché global dans le contexte de l’intégration et de l’adaptation à des dispositions contre la déforestation”, organisé jeudi 12 décembre dans la mégapole du Sud.

Selon M. Hung, en 2024, l’économie mondiale continue d’être confrontée à de fortes fluctuations liées à des facteurs géopolitiques, au changement climatique et aux tendances du développement vert. Les changements dans la chaîne d'approvisionnement, la hausse de l'inflation et la pression pour réduire les émissions de carbone ont créé des difficultés pour l'industrie du caoutchouc, qui est étroitement liée aux secteurs de l'automobile, de la construction et de la consommation.

L'industrie du caoutchouc est également confrontée à des changements dans la demande des consommateurs et dans les normes techniques sur les marchés internationaux, notamment dans l’Union européenne (UE). Cependant, l'industrie vietnamienne du caoutchouc maintient sa dynamique de développement et reste déterminée à ses objectifs stratégiques. Il s’agit d’un signe positif indiquant que l’industrie du caoutchouc du Vietnam conserve toujours une position importante dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

"L'un des principaux défis de l'industrie est le règlement européen sur la déforestation zéro (EUDR), qui exige que les produits importés, y compris le caoutchouc, démontrent clairement leur origine et soient conformes aux normes de protection de l'environnement. Il s’agit d’un problème difficile pour l’industrie vietnamienne du caoutchouc, qui s’efforce d’améliorer la qualité de ses produits et de développer son label durable. Les entreprises doivent investir dans les processus de production et améliorer la capacité de traçabilité pour répondre aux exigences des marchés internationaux, notamment celles de l’UE", a déclaré le président de VRA.

Lors du colloque, M. Hung a affirmé que l'industrie du caoutchouc du Vietnam promeut activement des solutions pour protéger l'environnement, gérer les origines des produits et améliorer la compétitivité. Malgré de nombreux défis, l'industrie du caoutchouc du Vietnam redouble actuellement d’efforts pour se développer de manière durable, compte tenu que le respect des exigences en matière de protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité des produits permettra à cette filière de maintenir une forte croissance, affirmant ainsi sa position dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Texte et photo : Truong Giang/CVN