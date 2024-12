Améliorer la chaîne de valeur de la noix de coco dans le cadre d’une économie verte

Il s'agit de l'une des activités importantes de la série d'événements de Mekong Connect 2024. Elle sonne non seulement le lancement de Mekong Connect 2024 mais constitue aussi le démarrage d’une action spécifique, affirmant la détermination à mettre en œuvre des initiatives d'écologisation et de développement durable dans le domaine économique de la région du delta du Mékong. L'événement ouvre un espace aux entrepreneurs, experts et chercheurs pour discuter et proposer des solutions pour l'industrie de la noix de coco, un secteur économique clé dans la province de Bên Tre et celles du delta du Mékong en général.

Lors de la séance de discussion, les intervenants participants ont partagé leurs perspectives stratégiques sur l'impact de la tendance au verdissement s’agissant de la chaîne de valeur de la noix de coco, avec des contenus tels que la culture durable de cocotiers : innovations et impacts positifs sur l'économie ; l’exportation et la logistique : opportunités et défis dans l’exportation de noix de coco fraîches ; les normes et exigences de double conversion et les solutions créatives allant des boissons aux cosmétiques en passant par l'écotourisme.

Des entrepreneurs ayant accumulé une riche expérience dans le domaine du développement durable de l'industrie de la noix de coco ont en particulier partagé des leçons pratiques et suggéré la possibilité de connecter les ressources nécessaires pour la communauté des affaires du delta du Mékong, visant à des orientations de développement durable et à la création de conditions propices à la promotion de la coopération entre la communauté locale et la communauté des affaires nationale et étrangère.

Nécessité d'améliorer la chaîne de valeur de la noix de coco

S'exprimant lors de l'événement, le président de HBBC, Huynh Ky Trân, a souligné que la province de Bên Tre était très connue pour le potentiel de ses noix de coco et de ses arbres fruitiers, parmi lesquels de nombreux produits agricoles ont permis de créer des marques compétitives sur les marchés vietnamien et étranger. Cependant, pour maintenir un avantage concurrentiel, il est nécessaire d’améliorer la chaîne de valeur de la noix de coco dans le cadre d’une économie plus verte, qui constitue aujourd’hui une exigence urgente.

L'amélioration de la chaîne de valeur de la noix de coco consiste en particulier à innover, rechercher et développer en permanence de nouveaux produits pour répondre aux besoins du marché et aux nouveaux goûts des consommateurs. En outre, dans la tendance actuelle de verdissement de l'économie, la production et le commerce du secteur doivent s'approprier les nouvelles technologies pour exploiter la nature endémique de la noix de coco et améliorer les produits traditionnels, ainsi que pour développer des produits répondant aux normes du marché national et de l'exportation.

D'un point de vue expert, le Professeur agrégé et Docteur Lê Hoài Quôc, président de l'Association d'automatisation de Hô Chi Minh-Ville, estime que la noix de coco est depuis longtemps une matière première pour de nombreux domaines de la production et du commerce alimentaire, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et autres produits essentiels... Cependant, dans le contexte d’une économie plus verte et de nouvelles tendances de consommation, les noix de coco et les produits à base de noix de coco sont confrontés à différents défis et opportunités. En outre, les cocotiers contribuent à la durabilité environnementale, de sorte que les unités de production et de commerce doivent maximiser la valeur et promouvoir des chaînes de valeur durables, comme la culture de cocotiers biologiques, qui est en cours de développement dans de nombreux pays et territoires du monde.

Selon Vu Kim Hanh, présidente de l'Association des entreprises vietnamiennes de produits de haute qualité et représentante du comité d'organisation, la série d'activités de Mekong Connect 2024 comprend de nombreux événements, dont le premier débat à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement de lancement contribue non seulement à sensibiliser au développement durable, mais concrétise également des solutions pratiques pour renforcer la chaîne de valeur, permettant ainsi la résilience des localités et des entreprises dans le nouveau contexte concurrentiel. La série d'activités prévue affirme également le rôle prépondérant de Mekong Connect dans la liaison entre les provinces et villes du delta du Mékong, Hô Chi Minh-Ville et l'ensemble du pays.

Selon le comité d'organisation, le forum de Mekong Connect 2024 aura lieu les 17 et 18 décembre prochain dans la ville de Long Xuyên, province d'An Giang (delta du Mékong), et sera placée sous le thème "Promouvoir la coopération économique, commerciale et technologique entre le delta du Mékong, Hô Chi Minh-Ville et tout le pays, vers un développement durable dans le nouveau contexte concurrentiel".

Vu Kim Hanh a ajouté que "Mekong Connect se concentrait cette année sur les trois domaines que sont l'économie, le commerce et la technologie, l'objectif restant toujours le développement durable, mais dans un tout nouveau marché concurrentiel. De plus, le forum est un événement qui rassemble l’élite de la communauté d'affaires et de startups du pays (dans le domaine agricole), avec la présence de communautés d'affaires et de startups singapouriennes, coréennes, malaisiennes, etc".

Un secteur économique clé

Actuellement, l'industrie vietnamienne de la noix de coco s'étend sur près de 200.000 hectares et est en passe de devenir l'un des secteurs économiques clés des provinces et villes du delta du Mékong et de la côte centrale. Elle a connu une forte croissance, atteignant plus de 900 millions d'USD en 2023 et devrait dépasser le milliard d'USD en 2024. Ces derniers temps, l'industrie de la noix de coco a vu des signes positifs, comme l'approbation de la noix de coco vietnamienne aux États-Unis et en Europe ou encore le processus de négociation avec la Chine sur les exportations officielles. Le tout créant une base idéale pour l'expansion du marché et le développement durable de l'industrie de la noix de coco du pays.

Le cocotier fait partie des six arbres industriels clés du Vietnam gérés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en vertu de la décision N° 431/QD-BNN-TT en 2024. L'objectif est que la superficie de la noix de coco soit d'environ 195.000 à 210.000 hectares d'ici 2030, dont 170.000 à 175.000 hectares dans le delta du Mékong, 16.000 à 20.000 ha dans la région de la Côte centrale et les 9.000 à 15.000 ha restants dans les provinces du Centre-Nord et du Sud-Est.

Texte et photos : Tân Dat/CVN