Inauguration de l'usine de composants aéronautiques KP Vina à Dà Nang

Photo : Van Dung/VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire municipal de Dà Nang, Trân Chi Cuong, a souligné que cette usine constitue l'un des projets phares de la stratégie de développement de l'industrie de haute technologie de la ville.

Il s'agit du deuxième projet du secteur aérospatial investi dans le parc de haute technologie de Dà Nang, après celui de l'usine de composants aéronautiques Sunshine, réalisé par la SARL UAC (États-Unis), a déclaré Trân Chi Cuong.

Selon le dirigeant, la mise en œuvre de ce projet contribue non seulement de manière significative au développement socio-économique de Dà Nang, mais pose également les bases de la formation d'un complexe technologique aérospatial au sein du parc de haute technologie.

Ce projet vise à attirer des entreprises et des sociétés aéronautiques du monde entier intéressées par la recherche, l'étude de l'environnement d'investissement et la réalisation de projets à Dà Nang.

Lee Jai Choon, président et directeur général de la SARL KP Aerospace Vietnam, a déclaré que cette usine deviendra une base importante pour l'industrie aéronautique vietnamienne. Dans les temps à venir, l'entreprise s'efforcera de devenir un partenaire compétitif et fiable de Korean Air et de Boeing. Par ailleurs, elle ambitionne de devenir une entreprise exemplaire, contribuant activement au développement socio-économique du Vietnam, a-t-il affirmé.

À noter que la construction de cette usine a débuté le 30 janvier 2024, avec un capital d'investissement total enregistré de 20 millions d’USD.

