Le noix de coco devient un produit d’exportation de grande valeur

Un forum intitulé "Relier la production et la consommation de produits à base de noix de coco" a été organisé le 13 décembre dans la province de Bên Tre (Sud) par le journal Nông nghiêp Viêt Nam (Agriculture du Vietnam) et le Service de la qualité, de la transformation et du développement du marché, du Département de la science, de la technologie et de l'environnement (ministère de l'Agriculture et du Développement rural) et d'autres agences et unités concernées.