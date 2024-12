Le PM préside une réunion sur l'industrie des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé aux organes compétents d'élaborer de manière proactive des plans pour mettre en œuvre le "Programme de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs pour 2030, orientations pour 2050" et la "Stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030".

Selon lui, dans le processus de mise en œuvre, il est important de reproduire des modèles efficaces, d’avancer des mesures aux faiblesses, de promouvoir le partenariat public-privé, la coopération nationale et internationale.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le développement de mécanismes et de politiques préférentiels pour développer l'industrie des semi-conducteurs, assurant que dans les temps à venir, le Vietnam continuerait à faire des percées dans ce travail, y compris la création d'un Fonds de soutien à l'investissement...

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pham Minh Chinh a également insisté sur la nécessité de développer les infrastructures, notamment les infrastructures numériques, de transport et de logistique, de continuer à promouvoir la réforme des procédures administratives, de lancer des politiques pour attirer des ressources humaines de haute qualité dans l'industrie des semi-conducteurs, de chercher à participer aux chaînes de valeur mondiales des grandes entreprises technologiques...

Le PM a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement de finaliser et de soumettre au gouvernement un décret sur le Fonds de soutien à l'investissement, afin d'encourager et d'attirer les investisseurs du monde entier et de soutenir les entreprises nationales. Il a également chargé le ministère des Affaires étrangères d'élaborer un "Projet visant à promouvoir la coopération internationale afin de mobiliser des ressources pour le développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs et de l'électronique"...

Soulignant que le développement de l'industrie des semi-conducteurs était un besoin, une exigence inévitable, une avancée stratégique et une tâche clé dans les temps à venir, le Premier ministre a déclaré que cela nécessitait la participation de l'ensemble du système politique, le soutien et la participation des citoyens, des entreprises, des investisseurs et le soutien des amis internationaux.

VNA/CVN