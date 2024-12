Les produits aquatiques vietnamiens face aux opportunités et défis du marché américain

Les États-Unis ont toujours été le plus grand marché d'exportation de produits aquatiques du Vietnam, avec un chiffre d'affaires ces cinq dernières années de 1,5 à 2,1 milliards d'USD par an. Les experts prévoient que le secteur des exportations vietnamiennes, en particulier celui des produits aquatiques, va connaître une période de mutations, marquée par de nouvelles opportunités et de nouveaux défis.

Selon Lê Hang, directrice de la communication de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers - VASEP), la demande de produits aquatiques sur le marché américain est énorme. Le Vietnam a investi massivement dans la modernisation de ses infrastructures agricoles et aquacoles, ainsi que dans la mise en place de normes de qualité plus strictes. Cela a permis d'améliorer significativement la qualité des produits exportés, notamment des produits aquatiques. Le Vietnam serait donc l’un des fournisseurs prioritaires pour les importateurs américains.

Cependant, selon Lê Hang, les entreprises vietnamiennes sont confrontées à un environnement commercial de plus en plus complexe et concurrentiel, caractérisé par la multiplication des instruments de défense commerciale telles que taxes antidumping, taxes anti-subventions et exigences strictes en matière de qualité des produits.

Bien que les taxes antidumping sur les crevettes et les pangasius et les taxes anti-subventions sur les crevettes exportées vers les États-Unis tendent à être plus favorables en 2024, les entreprises doivent toujours faire preuve de prudence et élaborer des stratégies d'exportation, a-t-elle suggéré.

Appliquer des pratiques agricoles durables

En outre, les politiques protectionnistes et les barrières tarifaires mises en place par les États-Unis pourront avoir des répercussions importantes sur la concurrence entre les pays exportateurs, notamment entre le Vietnam et ses concurrents directs comme l'Inde, l'Équateur et l'Indonésie.

Selon Hô Quôc Luc, président du conseil d'administration de la société par actions Sao Ta Foods, les crevettes vietnamiennes sont pénalisées par leur prix élevé, ce qui les désavantage fortement face à la concurrence indienne et équatorienne.

Si dans les temps à venir, les crevettes vietnamiennes continuent d'être exemptées de taxes à l'importation, leur part de marché aux États-Unis sera maintenue. Si les États-Unis imposent une taxe à l'importation de 3 à 5%, elles seront confrontées à d'énormes obstacles pour maintenir leur position et leur part de marché, a-t-il estimé.

Les consommateurs américains ne se fient plus uniquement au prix : la durabilité, le respect de l'environnement et les pratiques sociales des entreprises sont désormais au cœur de leurs préoccupations. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes devraient appliquer des pratiques agricoles durables conformes aux normes internationales, fournir des informations transparentes sur le processus de production et l’origine des matières premières, a-t-il souligné.

De plus, il est nécessaire d’améliorer la compétitivité et d’élaborer des plans pour réagir rapidement aux changements des politiques tarifaires et aux instruments de défense commerciale, a-t-il ajouté.

Les experts craignent que les taxes douanières américaines puissent augmenter dans les temps à venir, concernant tous les produits importés, ce qui mettrait en péril la compétitivité des produits vietnamiens sur le marché américain. La VASEP prévoit qu’en 2025, le secteur aquacole pourrait être confronté à de nouveaux défis. Outre le marché américain, il est nécessaire que les entreprises vietnamiennes tirent parti des accords de libre-échange (ALE) pour continuer à diversifier leurs débouchés et à développer leur position.

