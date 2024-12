Promouvoir la coopération entre les localités du Vietnam et de la Chine

La province vietnamienne de Cao Bang et la ville chinoise de Baise, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, ont discuté le 13 décembre de leur coopération économique et commerciale.

Photo : Chu Hiêu/VNA/CVN

La vice-présidente du comité populaire de Cao Bang, Nguyên Thi Bich Ngoc, a déclaré que la province travaillerait en étroite collaboration avec Baise pour accroître les activités de promotion du commerce, des exportations et des importations en organisant des foires, des expositions et des réunions d’affaires.

Dans le même temps, Cao Bang améliorera les infrastructures aux postes frontières et le service de dédouanement des marchandises, et soutiendra et encouragera les entreprises des deux parties à participer aux foires commerciales organisées par les deux parties.

Cao Bang étudiera également des mesures visant à simplifier les procédures douanières et à élargir la liste des produits exportés et importés via les postes frontières.

Les deux parties s’engagent à promouvoir l’ouverture et la modernisation des postes frontières bilatéraux, y compris des projets de points de contrôle intelligents et de nouvelles routes spécialisées.

Le vice-maire de Baise, Li Jianhua, a déclaré que les deux parties avaient déjà coopéré dans divers domaines et signé des accords importants.

Il a proposé de poursuivre la diversification des produits pour réduire les goulets d’étranglement et promouvoir les échanges économiques, d’accélérer la construction de postes frontières intelligents et de rouvrir rapidement deux postes frontières fermés en raison du COVID-19.

Ces entretiens ont réaffirmé les acquis de la coopération bilatérale et continuera à améliorer l’efficacité du dédouanement des marchandises, notamment aux postes frontières clés entre les deux localités.

VNA/CVN