Thai Binh attire plus d'un milliard d’USD d'IDE pour la deuxième année consécutive

Photo : Thê Duyêt/VNA/CVN

Située dans le triangle de développement Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, la province de Thai Binh (Nord) a mené de nombreuses activités de promotion des investissements à l'étranger, notamment en Chine, en Allemagne, en Suisse, en France, en Belgique et en Russie, etc.

Elle a également travaillé de grands groupes comme Zenith de la République de Corée, Tokyo Gas, ainsi que des entreprises électroniques de Taïwan (Chine) venus explorer des opportunités d'investissement.

La zone économique de Thai Binh, d'une superficie de plus de 30.580 ha, occupe une position stratégique à proximité de l'aéroport international de Cat Bi et du port maritime de Lach Huyên, ce qui en fait une destination attrayante pour les investisseurs. Les nouvelles zones industrielles, telles que Liên Ha Thai, Hai Long et VSIP de Thai Binh, deviennent des destinations attrayantes pour les investissements nationaux et internationaux.

Selon Nguyên Quang Hung, vice-président du Comité populaire provincial, Thai Binh mettra l'accent sur l'amélioration de l'environnement d'investissement, la résolution des obstacles rencontrés par les entreprises et le développement des infrastructures. La province ambitionne de devenir l'un des centres industriels clés de la région du Delta du fleuve Rouge d'ici 2030.

VNA/CVN