L’industrie de la noix de coco exploite ses forts atouts à l’exportation

Le cocotier fait partie des six arbres industriels clés du Vietnam, planifiés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, avec une superficie de près de 200.000 ha dans tout le pays. L’industrie de la noix de coco s’annonce prometteuse grâce à ses atouts favorables à l’expansion de ses exportations.

Nguyên Thi Kim Thanh, présidente de l'Association de la noix de coco du Vietnam (VCA), a estimé que l'industrie de la noix de coco avait connu un développement rapide ces dernières années. En une décennie, de grandes entreprises vietnamiennes, comme Thành Thành Công, Betrimex, et Luong Quoi, ont investi dans cette filière.

Face à l’annonce de l’ouverture du marché américain aux noix de coco vietnamiennes et à l’autorisation par la Chine des exportations officielles, les entreprises du secteur s’efforcent actuellement de développer des zones de matières premières, d’enregistrer des codes de zones de culture, et de produire des articles biologiques afin de répondre aux exigences des marchés mondiaux.

À la fin de 2022, le chiffre d’affaires des exportations de noix de coco a dépassé 700 millions d’USD. Grâce aux accords avec les États-Unis et la Chine, ce chiffre devrait atteindre un milliard d’USD d’ici fin 2024 ou début 2025.

Lors du colloque international sur la noix de coco, organisé le 12 décembre dans la province de Bên Tre (Sud) par l’Association de la noix de coco du Vietnam et le groupe Betrimex, sous le thème “Améliorer la chaîne de valeur de la noix de coco du Vietnam (CocoNext 2024)”, Mme Thanh a déclaré que le Vietnam se classe actuellement au 5e rang mondial pour la superficie dédiée au cocotier, concentrée principalement dans les provinces du delta du Mékong. Le pays est le 4e exportateur de produits dérivés de la noix de coco dans la région Asie-Pacifique et occupe également la 4e position en termes de valeur totale sur le marché mondial.

C’est la première fois qu’un colloque international sur l’industrie de la noix de coco est organisé au Vietnam. L’événement a rassemblé plus de 200 représentants de localités, d’entreprises, et d’experts venus des principaux pays producteurs de noix de coco, tels que les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde.

“Depuis près de deux décennies, l'industrie vietnamienne de la noix de coco fournit non seulement une abondante matière première pour des produits tels que la chair de noix de coco, le jus de coco et l'huile de coco, mais elle crée également des emplois et améliore la vie de millions d’agriculteurs et de travailleurs de ce secteur”, a souligné Mme Thanh.

Exploiter la valeur ajoutée de la noix de coco

Selon les experts de la filière, un défi majeur réside dans la faible productivité des cocotiers, limitant l’exploitation de leur valeur ajoutée et leur connectivité avec les marchés internationaux. C’est pourquoi l’élaboration d’une chaîne de valeur intégrale, moderne et durable constitue un objectif prioritaire pour soutenir une croissance forte de cette industrie.

La VCA s’engage à accompagner les entreprises et les agriculteurs en levant les obstacles, en promouvant l’innovation technologique, en développant un label reconnu, et en élargissant les marchés de consommation.

La présidente de la VCA, Mme Thanh, appelle les producteurs à adopter de nouvelles technologies et à transformer numériquement la gestion de la production pour renforcer la compétitivité de l’industrie de la noix de coco. Parallèlement, la VCA continue de collaborer avec des institutions internationales pour garantir que la filière respecte les critères mondiaux, en intégrant trois piliers fondamentaux : la croissance économique, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Dang Huynh Uc My, présidente du conseil d’administration de Betrimex, a déclaré que CocoNext, sous le thème “Améliorer la chaîne de valeur de l’industrie vietnamienne de la noix de coco”, marquait le début de changements révolutionnaires pour redéfinir le contexte et ouvrir une nouvelle ère pour cette industrie.

“CocoNext favorisera le positionnement du Vietnam comme fournisseur leader et centre d’innovation pour l’industrie mondiale de la noix de coco”, a affirmé Dang Huynh Uc My, exprimant l’espoir de faire de Bên Tre un pôle de recherche et de développement de premier plan dans ce domaine.

Selon Luu Van Phi, directeur du Service de l’industrie et du commerce de la province de Tiên Giang, la superficie de culture de noix de coco dans la province dépasse actuellement 35.000 ha, principalement concentrés dans les districts de Go Công Tây, Cho Gao, Tân Phu Dông, et la ville de My Tho.

"Lorsque la noix de coco sera exportée vers le marché américain, le revenu des agriculteurs s'améliorera considérablement, leur permettant d'investir en toute sécurité, de préserver les zones de plantation de noix de coco et de conserver les variétés fruitières spéciales du pays", a déclaré M. Phi. Il a ajouté que Tiên Giang est une province qui bénéficie d'avantages pour le développement de produits agricoles capables de bâtir une marque forte et de s'implanter sur les marchés nationaux et internationaux.

Selon Huynh Quang Duc, directeur adjoint du Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Bên Tre, l'ensemble de la province compte actuellement plus de 15.000 ha de cocotiers. À ce jour, les entreprises ont réussi à s’enchaîner pour bien servir les marchés intérieurs et extérieurs. Actuellement, plus de dix entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la province sont enregistrées pour participer à l'élaboration d'indicatifs régionaux de culture et de codes d'installations de conditionnement pour l'exportation de noix de coco fraîches.

“L'expansion des exportations officielles vers les deux marchés de la Chine et des États-Unis a créé une grande motivation pour les entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la province. Ces dernières ont par conséquent procédé à des codes de zones de plantation et des codes d'installations d'emballage afin de répondre aux normes d'exportation, ouvrant ainsi un avenir prometteur pour l'industrie de la noix de coco de la province en particulier et du Vietnam en général", a déclaré M. Duc.

Selon la présidente de VCA, le pays compte actuellement environ 20 grandes entreprises exportant de la noix de coco vers 35 pays et territoires dans le monde. En dehors de la noix de coco fraîche, des produits à base de coco, de nombreuses entreprises profitent du bois de cocotier et de différentes parties du cocotier pour fabriquer des produits artisanaux, des décorations intérieures et extérieures qui sont également exportés à plusieurs marchés internationaux.

Texte et photos : Truong Giang/CVN