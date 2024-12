Le Vietnam, marché clé du tourisme de luxe : ambitions et défis des investisseurs hôteliers

Photo : VNP/CVN

Étant cadre supérieur du groupe Accor, Xavier Grange est de plus en plus habitué aux fréquents allers-retours entre le Vietnam et la France. Lors d’un entretien avec un journaliste du journal Dâu tư (Investissement), il a confié qu’il s’était déjà rendu au Vietnam trois mois plus tôt pour affaires. En novembre 2024, il y était de retour pour assister à la signature d’un accord de coopération entre Accor et Doji concernant le projet du Sofitel Diamond Crown Hai Phòng, le quatrième hôtel Sofitel au Vietnam. Son prochain voyage est prévu pour début 2025.

"Ces dernières années, le Vietnam est devenu une destination idéale pour le segment des hôtels de luxe. Non seulement pour Accor, mais aussi à l’échelle mondiale, le Vietnam figure parmi les cinq marchés les plus dynamiques dans le secteur hôtelier, particulièrement pour le haut de gamme", a déclaré Xavier Grange, directeur du développement global des marques Sofitel, MGallery et Emblems.

Sofitel, MGallery et Emblems font partie de la collection d’hôtels de luxe gérée par Accor, un groupe hôtelier français parmi les plus grands au monde, avec 45 marques couvrant des segments allant de l’économique au haut de gamme. Ces marques sont réparties en plusieurs collections : la plus prestigieuse est la catégorie "luxe", suivie de "premium", "milieu de gamme" et "économie".

Présent au Vietnam depuis 1991, Accor a débuté en gérant l’hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoi, surnommé le "petit Paris au cœur de la capitale" et considéré comme le premier hôtel cinq étoiles du pays.

Photo : Hà Dô/CVN

Bien qu’Accor n’investisse pas directement dans le capital des projets, le groupe collabore avec des propriétaires et investisseurs immobiliers pour fournir des services d’hébergement aux normes internationales. Chaque chaîne conserve les spécificités de la marque Accor correspondante, tout en s'adaptant à l'architecture et à la culture locales.

Xavier Grange a indiqué que Sofitel compte actuellement deux hôtels au Vietnam, avec deux autres en projet. De son côté, MGallery exploite sept établissements et en développe cinq autres. "Le nombre d’hôtels Sofitel et MGallery au Vietnam devrait presque doubler dans les cinq prochaines années, un rythme impressionnant comparé à la croissance moyenne de 8 à 10 % par an pour ce segment dans d’autres pays", a-t-il précisé.

Pour le seul quatrième trimestre de cette année, Accor a signé des accords de coopération avec deux grands investisseurs vietnamiens, les groupes Doji et Alphanam, pour développer des hôtels de luxe à Hai Phong et Sa Pa.

Concurrence régionale

Dans la région Asie-Pacifique, le Vietnam se positionne comme un marché clé pour le tourisme haut de gamme, grâce à des conditions particulièrement favorables. Selon Bain & Company, le nombre de millionnaires au Vietnam a doublé en cinq ans, représentant une clientèle prometteuse pour les services de luxe.

Photo : VNA/CVN

D’après Savills, le Vietnam occupe la deuxième place dans la région (hors Chine) en termes de projets hôteliers en cours, juste après l’Inde. D’ici 2028, 191 projets devraient permettre d’ajouter environ 49.800 chambres. Près de 75 % de ces projets concernent les segments moyen et haut de gamme, et environ 70 % des nouvelles offres porteront des marques internationales, notamment dans le luxe.

Du pain sur la planche

Malgré un potentiel prometteur, les investisseurs dans les hôtels et complexes de villégiature haut de gamme doivent faire face à des défis majeurs, notamment le déplacement vers de nouvelles régions.

Selon les statistiques de Savills, 50 % des hôtels de luxe sont actuellement concentrés à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Phú Quôc. Cependant, des destinations émergentes comme Phú Yên, Sa Pa, Ninh Bình et Vinh Phúc offrent des opportunités intéressantes pour les années à venir.

La concurrence accrue entre établissements constitue un autre enjeu de taille. Bien que la demande pour le tourisme de luxe soit en forte reprise, notamment en provenance des marchés internationaux, la capacité à répondre efficacement à cette demande repose sur une gestion optimale. Certains hôtels, tels que le Hilton Hanoi Opera ou le Meliá Ba Vì Mountain Retreat, revoient ainsi leur positionnement pour se tourner vers des segments plus haut de gamme.

Pour maximiser leurs bénéfices, les investisseurs optent souvent pour des franchises de groupes internationaux comme Accor, Marriott ou Hilton. Ces partenariats leur permettent de bénéficier de l’expertise en gestion, des normes internationales et d’un accès privilégié à une clientèle mondiale.

Selon Accor, le segment des hôtels de luxe au Vietnam pourrait devenir dominant d’ici cinq ans, surpassant l’actuel segment économique. Cependant, un défi crucial subsiste : augmenter les dépenses moyennes des clients.



Nhung Bùi - Câm Sa/CVN