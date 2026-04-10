Premier lot de durians exporté via la "voie verte" au poste-frontière de Huu Nghi

Le 10 avril, au poste-frontière international de Huu Nghi (province de Lang Son, au Nord), deux conteneurs de durians frais, soit environ 14.000 fruits conditionnés en cartons de 10 kg et 18 kg, ont été dédouanés pour exportation vers la Chine. Il s'agit du premier lot exporté selon la procédure de la "Voie verte" ( Luông xanh ), s’appuyant sur un système de traçabilité de bout en bout.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement, organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement en collaboration avec la société NETACOM et des partenaires technologiques, marque le lancement d’un modèle de gestion agricole moderne, transparent et entièrement numérisé, répondant aux normes les plus strictes du marché international.

À la différence des méthodes traditionnelles, le processus de la "Voie verte" permet d’effectuer les analyses de sol, le traitement des fruits après récolte, l'étiquetage des arbres et des fruits, ainsi que le contrôle phytosanitaire et la délivrance du certificat d'origine (C/O) directement sur le lieu de production. Ce processus garantit une fraîcheur optimale des fruits tout en réduisant considérablement le temps de dédouanement et les risques d'engorgement à la frontière.

Le lieutenant-colonel Dô Phi Long, directeur du Centre des timbres et des matériaux anti-contrefaçon (ministère de la Police), a précisé que chaque durian de ce lot est muni d’un code QR d’authentification électronique faisant office d’"identifiant numérique". Chaque étiquette est cryptée, activée et liée aux données spécifiques du lot, couvrant toutes les étapes, de la zone de culture et de la récolte jusqu’à l’emballage.

Les fruits sont récoltés dans la zone de production de Bao Lôc (province de Lâm Dông, au Centre).

Nguyên Quang Tin, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), a souligné que la traçabilité constitue non seulement une exigence technique du pays importateur, mais aussi un engagement envers le prestige et la qualité des produits agricoles vietnamiens. Le succès de ce modèle servira de base pour une application élargie à d'autres produits agro-sylvicoles et aquatiques, vers une agriculture transparente, responsable et durable.

Le lot devrait atteindre son point de regroupement dans la ville de Pingxiang (Chine) le 11 avril 2026. Grâce à ce dispositif, le délai entre la récolte et le passage de la frontière est réduit à seulement six jours, contre huit à onze jours, voire plus, avec les méthodes conventionnelles.

VNA/CVN