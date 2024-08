Faire de Hô Chi Minh-Ville un pôle de l’industrie culturelle d’Asie du Sud-Est

Sur la base de ses potentiels, ses avantages, caractéristiques spécifiques et sa compétitivité, Hô Chi Minh-Ville a sélectionné huit domaines et industries culturelles à développer d'ici 2030 afin de devenir un pôle de l’industrie culturelle d’Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Ces domaines comprennent le cinéma, les arts du spectacle, les beaux-arts, la photographie, les expositions, la publicité, le tourisme culturel et la mode.

Les produits et services culturels de la ville devraient disposer de marques régionales et internationales prestigieuses, répondre aux normes des pays développés et participer profondément à la chaîne de valeur des produits et services culturels régionales et mondiales.

Exploiter des potentialités

Selon la directrice adjointe du service municipal de la Culture et des Sports, Nguyên Thi Thanh Thuy, dans de nombreux pays du monde, l'industrie culturelle joue un rôle important dans la préservation des valeurs culturelles, la promotion de la culture et de l'image nationale.

Hô Chi Minh-Ville, quant à elle, recense actuellement 17.670 entreprises ayant des activités de production et commercialisation dans le domaine culturel, représentant environ 7,74% du nombre total des entreprises de la ville. Les contributions des industries culturelles au Produit intérieur brut régional (RPDB) augmente de plus en plus, démontrant la position importante prise par le secteur culturel dans l'économie municipale.

Photo : VNA/CVN

Entre 2010 et 2019, la valeur de production des industries culturelles a doublé, passant de plus de 36.094 milliards de dôngs (1,38 milliard d'USD) à 75.000 milliards de dôngs, contribuant à hauteur de 3,98 % au RGPD de la ville.

En 2020, en raison des graves impacts du COVID-19, la valeur de la production des industries culturelles a baissé, représentant 3,54% du PIB municipal. Cependant, ce chiffre restait supérieur à l'objectif officiel d'environ 3% au PIB national.

Le 25 octobre 2023, le Comité populaire municipal a publié la décision N°4853/QD-UBND approuvant le projet de développement des industries culturelles de Hô Chi Minh-Ville jusqu'en 2030. La mise en œuvre du projet est divisée en deux phases, la première d'ici fin 2025 et la deuxième de 2026 à 2030.

Lors de la première phase, Hô Chi Minh-Ville envisage de devenir un pôle de l'industrie culturelle du pays en investissant des ressources appropriées, en encourageant la mobilisation des fonds privés et en se concentrant sur le développement d'un certain nombre de secteurs potentiels existants, avec de nombreuses valeurs contribuant au GRDP de la ville.

Lors de la phase 2, Hô Chi Minh-Ville se concentrera sur le développement diversifié, synchrone et moderne de toutes ses industries culturelles de manière durable, en appliquant des technologies de pointe pour devenir un pôle de l'industrie culturelle d'Asie du Sud-Est, tout en s'efforçant de rejoindre le réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine du cinéma.

Développer progressivement les industries culturelles

Hô Chi Minh-Ville fixe des objectifs d’ici 2025 d’une croissance moyenne annuelle des industries culturelles locales de 14% et de leurs contributions de 5,7% au GRDP de la ville. Jusqu’en 2030, la croissance moyenne des industries culturelles locales devrait atteindre 12% par an et leurs contributions au GRDP, de 7-8%.

Photo : VNA/CVN

Les huit types d'industries culturelles sélectionnées devraient apporter à la ville environ 148.000 milliards de dôngs.

Mettant en œuvre le projet de développement de l'industrie culturelle d'ici 2030, Hô Chi Minh-Ville a défini des groupes de tâches dans chaque domaine pour huit industries culturelles.

Le cinéma est l'une des industries identifiées comme une force par Hô Chi Minh-Ville. La ville se concentrera sur le soutien au développement de projets cinématographiques présentant des caractéristiques culturelles locales, tout en créant des espaces créatifs dans le domaine du cinéma, en organisant des événements et des festivals de films attractifs tels que le Festival du court-métrage de Hô Chi Minh-Ville et le Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville.

La ville vise également à créer des programmes de coproduction, de canaux de distribution de films, à lancer un appel aux investisseurs nationaux et étrangers et à créer un fonds de développement du cinéma.

En outre, les tâches spécifiques du tourisme culturel sont de plusieurs ordres : faire de Hô Chi Minh-Ville une destination de tourisme culturel ; construire un système de données numériques et appliquer la technologie 4.0 à la gestion des patrimoines culturels et au développement du tourisme urbain ; organiser une conférence annuelle sur le développement du tourisme culturel régional ; restaurer les fêtes traditionnelles, tout en créant de nouveaux événements festifs modernes.

Pour mettre en œuvre efficacement ce projet de développement des industries culturelles jusqu'en 2030, la ville promouvra également la formation et le développement des ressources humaines, les investissements dans la construction d'installations et l’édification de produits et services culturels typiques pour les huit industries.

VNA/CVN