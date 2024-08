Le PM Pham Minh Chinh signe le développement des industries culturelles

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 29 août une directive définissant les tâches à accomplir pour le développement des industries culturelles du pays, dans le but de positionner le Vietnam comme un acteur majeur dans ce domaine, en s’alignant sur les tendances contemporaines et en libérant le potentiel de croissance socio-économique.

Les industries culturelles du monde entier se développent rapidement et sont reconnues comme une force durable favorisant la mise en synergie des ressources, les avantages concurrentiels et les contributions positives à l’image de marque nationale et au développement économique. Le Vietnam, avec son riche patrimoine culturel et sa scène créative florissante, est prêt à capitaliser sur cet élan, selon le texte.

La directive souligne le besoin urgent d’exploiter la technologie, le sens des affaires, la créativité, le capital culturel et les droits de propriété intellectuelle pour produire des produits et services à forte valeur culturelle et économique.

En maximisant son potentiel et en favorisant la diversité et les liens intersectoriels, le Vietnam vise à répondre aux critères de créativité, d’identité, d’unicité, de professionnalisme, de santé, de compétitivité et de durabilité sur la base de fondements nationaux, scientifiques et populaires. Cette approche devrait progressivement construire une marque nationale et intégrer le pays dans la chaîne de valeur mondiale, en s’alignant sur les règles de l’économie de marché et les lois nationales et internationales.

Les autorités compétentes sont exhortées à mieux prendre conscience de la position, du rôle et de l’importance des industries culturelles pour le développement socio-économique et la promotion de la culture vietnamienne. Un leadership fort et une approche ciblée sont essentiels pour orienter efficacement cet effort stratégique.

Pour faciliter cette transformation, elles sont invitées à examiner et à proposer des amendements aux documents juridiques, aux mécanismes et aux politiques. Les domaines prioritaires comprennent les incitations à l’investissement, les partenariats public-privé, la fiscalité, l’accès au crédit, l’application technologique, le développement des systèmes de données et la réforme administrative liée à la transformation numérique.

Des tâches spécifiques ont également été assignées aux ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme, de l’Information et de la Communication, et de l’Industrie et du Commerce.

Les autorités des provinces et des villes relevant du pouvoir central ont été chargées d’élaborer des politiques locales pour favoriser les industries culturelles, équilibrer les budgets, d’offrir des incitations à l’investissement et de créer des marchés locaux compétitifs et innovants.

Les localités, en particulier celles qui font partie du Réseau des villes créatives de l’UNESCO, ont été encouragées à élaborer des plans de soutien aux espaces créatifs et aux centres des industries culturelles.

D’ici début 2026, les autorités locales sont tenues de créer des sections dédiées aux industries culturelles sur leurs sites Web officiels afin de sensibiliser et de mobiliser le public.

