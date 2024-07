Promouvoir les contributions des industries culturelles au développement économique national

Dans la Résolution N°108/NQ-CP sur la réunion périodique de juin du gouvernement et la visioconférence entre le gouvernement et les localités du pays tenue le 10 juillet, le gouvernement a souligné la nécessité de promouvoir le rôle des industries culturelles et leurs contributions au développement économique national.

>> Développer des marques nationales dans les industries culturelles

>> Un nouvel élan pour les industries culturelles au Vietnam

>> Les lettres et les arts comme pilier des industries culturelles

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement a identifié 12 industries culturelles que sont la publicité ; l’architecture ; les logiciels et les jeux de divertissement ; l’artisanat ; la conception ; le film ; la publication ; la mode ; l'art-performance ; les beaux-arts ; la photographie et l’exposition, la télévision et le radio, le tourisme culturel.

Le Programme cible national du développement de la culture vietnamienne pour la période 2025-2035 fixe l'objectif de faire des industries culturelles une force interne de l'économie et de porter à 8% leurs contributions au PIB national d'ici 2035.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la valeur de production des industries culturelles du Vietnam entre 2018 et 2022 a atteint 1,1 quadrillion de dôngs (environ 44 milliards d'USD). La valeur ajoutée des industries culturelles a contribué à 6,02% de la croissance économique en 2019, à 4,32% en 2020 et à 3,92% en 2021 en raison du COVID-19. Ces dernières années, les produits des industrielles culturelles étaient de plus en plus diversifiés et et quelques d’entre eux ont crée une réputation au pays et sur la scène internationale.

Une nette croissance

De plus en plus d’entreprises et de travailleurs participent aux industries culturelles. Au cours de la période 2018-2022, le nombre d'établissements économiques opérant dans les industries culturelles a connu une augmentation annuelle de 7,2% et leur main-d'œuvre, de 7,4% avec environ 2,3 millions de travailleurs, soit 4,42 % de la main-d'œuvre totale de l'ensemble de l'économie.

Actuellement, six sur 12 industries culturelles connaissent une nette croissance. L'industrie cinématographique a tendance à se développer rapidement avec une valeur de production moyenne augmentant de 8,03% par an.

En 2023, les revenus totaux de plus de 25 films vietnamiens sortis ont atteint 1.563 milliards de dôngs (61,57 millions d'USD). C'était également la première année où la part de marché de film vietnamien a représenté plus de 42% du marché de film au Vietnam. L’année dernière, les recettes du tourisme culturel se sont élevées à près de 38 000 milliards de dôngs sur les 672 000 milliards de dôngs des recettes totales du tourisme.

Dans le domaine de l'art-performance, les activités créatives, artistiques et de divertissement au cours de la période 2018-2022 ont connu une augmentation moyenne de la valeur de production de 5,59%. Le pays compte actuellement 130 théâtres et groupes artistiques professionnels.

Les domaines des beaux-arts, de la photographie et des expositions ont connu une augmentation moyenne de la valeur de la production de 6,50%.

En 2022, l’industrie publicitaire a enregistré une croissance de 12,7% et un chiffre d’affaires d’environ 2,192 milliards d'USD, figurant au 5e rang au sein de l’ASEAN.

VNA/CVN