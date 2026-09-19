DTAP, une jeunesse qui chante le Vietnam

À travers son album Made in Vietnam et sa tournée “ Tu hào Viêt Nam ” (Fierté du Vietnam), le groupe DTAP met en musique l’histoire, la culture et les valeurs du pays, avec l’ambition de les rapprocher des jeunes générations et de les faire rayonner au-delà des frontières nationales.

>> Hanoï propose un riche programme culturel pour la Fête nationale

>> Hanoï ouvre grand ses portes pour la Fête nationale

>> Les Vietnamiens se mobilisent pour le défi des "10 milliards de pas verts"

>> Fête nationale : Phu Quôc sous haute sécurité

>> La fête nationale résonne à 10.000 m à bord d’un vol de Vietnam Airlines

Photo : TTVH/CVN

Nombreux sont les jeunes Vietnamiens qui contribuent aujourd’hui à faire connaître l’image de leur pays à travers la mode, le cinéma ou d’autres domaines. Pour DTAP, le choix s’est porté sur la musique.

Depuis un an, les mélodies de Made in Vietnam, album de DTAP, accompagnent l’expression de l’amour du pays chez de nombreux jeunes. Derrière les chansons se trouve un attachement profond des trois membres du groupe à la Patrie et à la culture vietnamienne.

Nguyên Trân Hoàng Thinh, 30 ans, connu sous le nom de Thinh Kainz, Trân Quôc Khanh, 29 ans, alias Kata Trân, et Vo Thanh Tùng, 28 ans, alias Tùng Cedrus, partagent, au-delà de leur passion musicale, un même amour pour le Vietnam. “Ce qui nous unit, outre notre passion pour la musique, c’est notre amour de la Patrie et notre vision commune des valeurs fondamentales de la culture vietnamienne'', explique Thinh Kainz.

Les chants folkloriques, les instruments traditionnels et les histoires de la vie quotidienne des Vietnamiens constituent, selon lui, un patrimoine presque inépuisable à explorer. Cette richesse nourrit la créativité du groupe et contribue à maintenir ses membres réunis.

Éveil d’une fierté nationale

L’album Made in Vietnam et la tournée “Tu hào Viêt Nam” constituent une étape particulière. Ce projet a été réalisé avec l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 2025) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 2025).

Dans Made in Vietnam, l’amour du pays apparaît sous différentes formes. Chaque chanson propose une “tranche” différente du Vietnam : certaines évoquent la culture, d’autres les habitants, les souvenirs d’une époque révolue ou encore la fierté nationale.

Avec Nhà tôi có treo môt lá co (Chez moi flotte un drapeau), DTAP n’a pas cherché à adopter un ton grandiloquent. Le groupe souhaite au contraire rappeler que l’amour de la Patrie commence par ce qui est le plus familier : la maison, le toit de chaume ou de feuilles de palmier et le drapeau national flottant au quotidien.

Nguyên Pham Duy Trang, ancienne secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, estime que cette génération ne se contente pas de préserver l’héritage. Elle écrit aussi la suite de l’histoire nationale par sa jeunesse, son talent et sa créativité. Pour elle, Made in Vietnam, le clip Nhà tôi có treo môt lá co et la tournée “Tu hào Viêt Nam” en sont des illustrations.

Pour Tùng Cedrus, les souvenirs de la route parcourue sur la légendaire piste Hô Chi Minh restent particulièrement forts.

Les jeunes artistes y ont transporté leurs mélodies de fierté, l’histoire du drapeau national et les souvenirs de la “période du feu et des fleurs”, racontés par d’anciens artistes de l’armée de libération.

L’équipe s’est notamment rendue dans des cimetières de martyrs. Devant les rangées de tombes de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix actuelle, les membres du groupe ont ressenti fierté, gratitude et émotion. À Nghê An (Centre), ils ont également rencontré d’anciens combattants et écouté leurs récits sur une jeunesse laissée sur les champs de bataille, leurs rêves et leurs aspirations. Ces rencontres leur ont permis de mieux mesurer la valeur de la paix.

Un pont culturel vers l’avenir

En étudiant l’histoire de l’art vietnamien, DTAP a constaté qu’à chaque période, les artistes avaient utilisé leurs œuvres pour apporter leur voix à leur époque. Le groupe entend poursuivre cette démarche avec ses propres moyens.

“Pour nous, aimer son pays, ce n’est pas seulement écrire des chansons sur la Patrie. C’est aussi contribuer à préserver, renouveler et rapprocher les valeurs culturelles vietnamiennes du public, en particulier des jeunes”, affirme Thinh Kainz.

Le groupe sait toutefois que faire passer des histoires liées à l’histoire et au pays auprès de millions de Vietnamiens, notamment des jeunes, constitue un véritable défi. Sa jeunesse est aussi considérée comme un atout : elle lui permet de comprendre la manière dont sa génération écoute la musique, reçoit l’information et entre en contact avec la culture.

Avant chaque projet, DTAP consacre ainsi du temps à la recherche et travaille avec des experts, des artisans et des personnes connaissant la culture locale. L’objectif est de garantir l’exactitude des éléments intégrés à la musique et de les présenter avec respect.

“Lorsque l’artiste comprend ses racines, l’identité vietnamienne apparaît naturellement dans la musique”, estime Kata Trân.

Le public, où qu’il se trouve, peut alors percevoir l’esprit et la culture vietnamiens.

Pour la suite, les trois artistes affirment leur volonté de poursuivre la création d’œuvres profondément marquées par l’identité vietnamienne et de raconter ces histoires dans un langage plus proche des jeunes. Leur ambition va plus loin : faire rayonner la fierté musicale vietnamienne dans le monde.

Kata Trân cite notamment l’accompagnement de la chanteuse Phuong My Chi dans Sing ! Asia et la diffusion internationale de See Tinh (Fou d’amour) de Hoàng Thùy Linh. Ces expériences renforcent leur conviction que la musique vietnamienne peut s’ouvrir au monde tout en conservant son identité.

Avec l’album Made in Vietnam et la tournée “Tu hào Viêt Nam”, DTAP a reçu en 2025 le Prix national de l’information pour l’étranger dans deux catégories : livre à valeur d’information extérieure et produit numérique - multimédia.

Le groupe a également remporté successivement le Prix Công hiên (Contributions) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, Làn sóng xanh (Vague bleue) en 2021 ainsi que Mai vàng (Fleur d’abricot d’or) en 2021 et 2023.

Dan Thanh/CVN







