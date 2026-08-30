Fête nationale : Phu Quôc sous haute sécurité

Les autorités renforcent les patrouilles et les contrôles afin d’assurer une sécurité maximale aux habitants et aux visiteurs à la zone spéciale de Phu Quôc, province d'An Giang (Sud), en particulier à l’approche du congé de la Fête nationale (2 septembre).

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Photo : Tiên Dung/CVN

La police de la province d’An Giang a tenu récemment une réunion d’évaluation sur la mise en œuvre du projet visant à faire de la zone spéciale de Phú Quôc une "unité modèle en matière de sécurité, d’ordre public et de civilité urbaine".

Au cours du mois d’août, la police provinciale a notamment organisé avec succès la Journée nationale de la protection de la sécurité nationale par la population à l’échelle provinciale, à Phu Quôc. Elle a également lancé le modèle "Unir les efforts pour protéger les ressources, l’environnement et la sécurité alimentaire sur le territoire de la zone spéciale de Phu Quôc", tout en déployant de manière résolue le plan destiné à faire de l’île un "territoire modèle en matière de sécurité routière".

Les efforts de transition numérique se sont par ailleurs poursuivis. L’attribution d’identifiants électroniques aux entreprises a ainsi atteint 100%, contribuant à renforcer l’efficacité de la gestion sociale fondée sur les données numériques.

Sur le front de la lutte contre la criminalité, les forces de police ont élucidé 11 des 15 affaires liées à l’ordre social, impliquant 25 suspects. Elles ont également arrêté et traité 10 affaires de trafic de drogue, concernant 14 personnes, ainsi que détecté et sanctionné 7 affaires impliquant 35 individus pour des infractions économiques ou environnementales.

Fait marquant, la police provinciale a démantelé un réseau transnational impliqué dans l’organisation de jeux d’argent, les paris illégaux et le blanchiment d’argent, pour un volume de transactions s’élevant à plusieurs centaines de milliards de dôngs. À ce stade, 29 personnes ont été interpellées et font l’objet de poursuites.

Malgré ces résultats, plusieurs objectifs accusent encore du retard par rapport au calendrier fixé, notamment la construction du siège de la police de la zone spéciale et le traitement de certaines infractions dans le domaine foncier. Les autorités reconnaissent également que la criminalité liée à l’ordre social demeure potentiellement complexe.

Dans la perspective des grands chantiers et projets liés à la préparation du sommet de l’APEC 2027, pour lequel Phu Quôc constitue un site stratégique, la question de la sûreté et de la sécurité est considérée comme une priorité majeure. La police provinciale a ainsi conseillé le comité directeur provincial de lutte antiterroriste et procédé à des inspections sur les dispositifs de prévention du terrorisme dans le cadre de la mise en œuvre de projets d’envergure, afin d’identifier en amont les risques et de corriger rapidement toute faille ou insuffisance.

Prenant la parole lors de la réunion, le colonel Nguyên Nhât Truong, directeur adjoint de la police de la province d’An Giang, a demandé aux différentes unités de continuer à appliquer avec rigueur les objectifs du projet. Il a souligné que faire de Phu Quôc un territoire modèle relevait d’une mission globale, associant la garantie de la sécurité et de l’ordre public à la construction d’un environnement urbain civilisé, sûr et accueillant, au service des habitants, des entreprises et des touristes.

À l’approche de la Fête nationale, mais aussi pendant et après les célébrations, les unités sont appelées à mettre en œuvre avec sérieux les plans de sécurisation, à maintenir des effectifs pleinement mobilisés, à assurer un régime strict d’information et de remontée des rapports, et à être prêtes à répondre rapidement à toute situation imprévue.

Les autorités entendent enfin renforcer les patrouilles et les contrôles dans les secteurs sensibles, sur les principaux axes, dans les zones à forte affluence ainsi que dans les sites touristiques et de loisirs, afin de garantir une sécurité absolue aux habitants comme aux visiteurs pendant toute la durée des festivités.

Phuong Nga/CVN