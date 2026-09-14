Hô Chi Minh-Ville se transforme en un centre économique maritime national

Après avoir élargi son espace de développement grâce à la fusion avec des territoires stratégiques, Hô Chi Minh-Ville se trouve à un tournant historique pour prendre son envol.

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Photo : VNA/CVN

Grâce à la combinaison d'un cadre institutionnel d'exception, d'une vision d'intégration régionale et d'une stratégie de transition écologique, la mégapole du Sud concrétise pas à pas son objectif de devenir un centre économique maritime, ainsi qu'un pôle logistique et de transbordement portuaire de premier plan dans la région.

Extension de l'espace de développement

Pendant plusieurs décennies, le secteur du transport maritime de Hô Chi Minh-Ville dépendait principalement d'un réseau de ports fluviaux intérieurs tels que Cat Lai, Soài Rap ou Nhà Bè. Malgré l'abondance des marchandises, les limitations liées au tirant d'eau et aux chenaux navigables ont maintenu la ville dans une situation de "manque d'un véritable accès à la mer". Elle ne pouvait pas accueillir de grands navires-mères à destination directe de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, devant ainsi passer par des centres maritimes internationaux de transbordement.

Le tournant s'est produit lorsque l'espace de développement de Hô Chi Minh-Ville a été élargi grâce à sa fusion avec deux territoires stratégiques : Bà Ria - Vung Tàu (la porte d'entrée sur la mer) et Binh Duong (le cœur de la production industrielle). Cette intégration a éliminé la fragmentation territoriale, permettant de réduire les coûts logistiques et de former une métropole maritime disposant de plus de 320 km de côtes.

Hô Chi Minh-Ville contrôle désormais le complexe portuaire en eau profonde de Cai Mep - Thi Vai (qui traite environ 34% du volume national de conteneurs et plus de 150 millions de tonnes de marchandises par an) ainsi que le projet du port de transbordement international de Cân Gio.

Selon Bùi Minh Thanh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, cette fusion apporte quatre avantages stratégiques majeurs. Tout d'abord, elle permet la formation d'une chaîne de valeur continue en combinant la capacité de production (Binh Duong), la gestion financière et technologique (Hô Chi Minh-Ville) ainsi que la logistique portuaire (Bà Ria - Vung Tàu, Cân Gio) au sein d'un cycle intégré allant de la recherche à l'exportation. Ensuite, elle facilite la réorganisation des infrastructures de transport par la création d'un réseau multimodal cohérent, couplé aux infrastructures techniques de prévention des inondations et d'adaptation au changement climatique.

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En outre, elle garantit une gestion environnementale et un développement touristique durables en abordant la gestion des ressources à l'échelle de l'écosystème et des bassins versants, tout en étendant les circuits touristiques maritimes et insulaires reliant Cân Gio à Bà Ria - Vung Tàu.

Enfin, cette intégration génère une dynamique d'entraînement régional en positionnant le système portuaire d'exception et les services financiers de la ville au service des exportations de toute la région du Sud-Est et du Delta du Mékong, tout en coordonnant la réponse au changement climatique dans les bassins versants des fleuves Saigon - Dông Nai et le bas du Mékong.

Impulsion institutionnelle et solutions stratégiques de rupture

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La force de ce nouvel espace géographique a été renforcée par la promulgation de la Résolution 20-NQ/TW et de la Loi sur le développement urbain, qui offrent un cadre juridique solide à Hô Chi Minh-Ville. La Résolution 20 fixe la mission et les priorités, visant à ce que les provinces et villes côtières contribuent à plus de 70% du PIB national d'ici 2030, tandis que la Loi sur le développement urbain apporte les outils et l'autonomie nécessaires.

Cette loi permet à la ville d'expérimenter de manière flexible de nouveaux modèles économiques - comme des zones de libre-échange, un centre financier international ou un régime douanier particulier pour une durée d'essai de 5 ans - et encadre juridiquement les projets d'extension urbaine sur la mer jusqu'à une durée de 70 ans. Actuellement, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville finalise le projet visant à faire de la ville un centre économique maritime national pour le soumettre au gouvernement.

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Afin de faire évoluer son modèle d'un développement extensif vers un développement en profondeur, la ville se concentre sur cinq domaines d'avenir majeurs : des infrastructures portuaires et logistiques modernes, l'énergie verte en mer, l'industrie de haute technologie liée à l'économie numérique maritime, le tourisme maritime et insulaire interrégional, ainsi que la gestion des ressources et la protection de l'environnement.

Ces axes s'accompagnent de cinq ensembles de solutions scientifiques et technologiques incluant la commercialisation de la recherche, la gouvernance urbaine intelligente, une carte numérique interconnectée de 205 couches de données, des essais de véhicules autonomes et de réseau 5G, ainsi que l'accélération de la transition écologique et de la numérisation.

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Néanmoins, la ville fait encore face à cinq obstacles majeurs : des liaisons régionales insuffisamment consolidées, l'absence de connexions ferroviaires portuaires et des infrastructures de transport hétérogènes, des besoins massifs en investissements, les impacts du changement climatique et de la montée des eaux, ainsi que la dispersion des données sectorielles.

Pour surmonter ces défis et optimiser son potentiel, la ville a proposé au gouvernement central six groupes de mécanismes : concrétiser la planification et mettre en place des zones de libre-échange avec une décentralisation accrue, prioriser les ressources pour les transports connectés, attirer les investissements en partenariat public-privé (PPP), valoriser le foncier et les espaces maritimes/fluviaux, créer une base de données nationale partagée, et parfaire le cadre légal pour les énergies renouvelables.

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Dans le même temps, les experts et les acteurs économiques recommandent à la ville d'évoluer d'un rôle de simple "port de manutention" vers celui d'un "centre de services maritimes intégrés" (développement du financement naval, des assurances et du droit maritime), tout en renforçant les liaisons ferroviaires et fluviales, ainsi que les infrastructures périphériques (routes periphériques 3 et 4, ports secs ICD) afin de ramener les coûts logistiques à 10-12% du PIB.

À l'horizon 2045, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de s'imposer comme un pôle de services logistiques et un port de transbordement international de premier plan en Asie, tout en devenant une métropole maritime intelligente et durable. La ville appelle le secteur privé à investir dans les infrastructures vertes et les énergies renouvelables, tout en invitant ses citoyens à préserver les écosystèmes littoraux et la mangrove de Cân Gio pour bâtir un avenir résilient.

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Mai Quynh/CVN