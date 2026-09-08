À Mu Cang Chai, la "saison dorée" stimule le tourisme

Chaque année, de septembre à début octobre, la région montagneuse de Mu Cang Chai, dans la province de Lào Cai, entre dans une "saison dorée" époustouflante.

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Photos : VNA/CVN

À mesure que le riz arrive à maturité, les rizières en terrasses se parent de teintes dorées et offrent un paysage magnifique qui attire de nombreux touristes vietnamiens et étrangers venus admirer les panoramas et prendre des photos.

Un spectacle aux couleurs de l’automne

Avec l'arrivée de l'automne et la fraîcheur de l'air en altitude, les rizières en terrasses de Mu Cang Chai passent progressivement du vert tendre à une éclatante teinte dorée. Les courbes douces des terrasses, qui s'étagent les unes au-dessus des autres telles des rubans de soie dorée drapés sur les flancs des montagnes, composent un paysage à la fois majestueux et poétique.

Les visiteurs qui se rendent à Mu Cang Chai pendant la saison des récoltes découvrent des routes sinueuses serpentant au cœur des montagnes et des forêts. De part et d'autre de la route, les rizières en terrasses épousent les pentes comme des rubans suspendus dans le ciel. Au-delà de la beauté des paysages, les visiteurs peuvent s'immerger dans une atmosphère culturelle unique en découvrant les costumes traditionnels, la gastronomie et le quotidien des H'mông, une ethnie locale.

Photo : VNA/CVN

Lê Nguyên Viêt, un touriste originaire de Hai Phong, a confié avoir été émerveillé par le paysage lors de sa première visite à Mu Cang Chai. Il a été particulièrement frappé par l'immensité des rizières en terrasses, la sérénité du cadre naturel et l'accueil chaleureux des habitants. La dégustation de spécialités locales et la participation à des activités culturelles ont laissé de merveilleux souvenirs à sa famille. Il a affirmé que celle-ci reviendrait certainement à l'avenir pour admirer le paysage durant la "saison de la mise en eau", lorsque les champs sont inondés avant la plantation.

Nguyên Anh Thuyên, un touriste de Dà Nang, a raconté que sa première visite à Mu Cang Chai, à l'occasion du festival de la "saison dorée", l'avait émerveillé par la magnificence des rizières en terrasses. S'immerger dans la nature et découvrir les montagnes et les forêts du Nord-Ouest a constitué pour lui une expérience véritablement enchanteresse.

Photo : VNA/CVN

Durant cette période, Mu Cang Chai devient un pôle d'attraction pour les photographes et les touristes en quête d'aventure. Chaque point de vue et chaque moment de la journée révèlent une beauté singulière. Le matin, lorsque les premiers rayons du soleil percent la brume, les rizières se parent d'une douce teinte d'or pâle. À la mi-journée, sous un soleil éclatant, les flancs des montagnes rayonnent de lumière. À la tombée du jour, les nuances dorées virent au miel profond et se mêlent au vert sombre des chaînes montagneuses au loin, créant un spectacle envoûtant.

Une immersion au cœur de la culture H'mông

Au-delà de la contemplation des majestueuses rizières en terrasses, les visiteurs peuvent s'adonner à diverses activités : escalade, démonstrations de costumes traditionnels H'mông, visites de greniers à maïs traditionnels et de la forêt de bambous de Mô Dê, découverte du "Rocher solitaire" de Kim Noi, initiation à la réalisation de motifs à la cire d'abeille sur tissu, ou encore participation à la confection de gâteaux de riz "giay" et aux concours de "khèn" (flûte de Pan H'mông). Ces expériences répondent non seulement à une soif de découverte, mais mettent également en valeur la riche identité culturelle des H'mông locaux.

Un patrimoine au service du développement

Derrière la beauté de la "saison dorée" se cache le travail acharné des communautés des hautes terres, en particulier des H'mông, transmis de génération en génération. Sur des versants qui, autrement, ne semblaient offrir que rochers et végétation sauvage, les habitants ont transformé le paysage, canalisé l'eau et façonné patiemment ces rizières en terrasses.

Photos : VNA/CVN

Chaque terrasse témoigne non seulement d'un savoir-faire agricole adapté au relief, mais aussi d'une grande capacité d'adaptation, de créativité et de persévérance. Ainsi, la saison dorée est bien plus qu'un simple spectacle visuel : elle est aussi une période de joie, celle de la récolte après des mois de soins attentifs apportés aux champs.

Vàng A Thao, de la commune de Mu Cang Chai, partage son enthousiasme et sa fierté face aux magnifiques rizières en terrasses façonnées par ses ancêtres. Depuis l'essor du tourisme local, les H'mông sont de plus en plus soucieux de préserver ces terrasses. Ils continuent d'y cultiver le riz, contribuant ainsi à créer un paysage qui attire les visiteurs, tout en augmentant leurs revenus et en améliorant leurs conditions de vie.

Photos : VNA/CVN

Giàng A Tang, vice-président du Comité populaire de la commune de Mu Cang Chai, affirme qu'outre ses paysages naturels grandioses, Mu Cang Chai s'enorgueillit de préserver des valeurs culturelles immatérielles nationales. Celles-ci comprennent notamment les sonorités évocatrices du "khèn" H'mông résonnant au milieu des nuages, la cérémonie du "Nouveau Riz", témoignage de gratitude envers le ciel et la terre, ainsi que l'art minutieux et raffiné de la réalisation de motifs à la cire d'abeille sur tissu.

Tous ces éléments se conjuguent pour forger une identité culturelle unique à Mu Cang Chai. En s'appuyant sur ces précieux atouts comme moteurs de développement, la commune s'efforce sans relâche de concilier développement socio-économique et préservation culturelle. L'objectif est de faire de Mu Cang Chai une destination placée sous le signe de "l'identité, de la sécurité et de la convivialité", afin de lui permettre de s'inscrire durablement sur la carte touristique de la province de Lào Cai et du pays tout entier.

Préserver le patrimoine, développer le tourisme

À l'heure actuelle, la préservation et la valorisation du patrimoine que constituent les rizières en terrasses de Mu Cang Chai, site paysager reconnu, exigent un sens accru des responsabilités. Par conséquent, le développement touristique doit aller de pair avec la conservation du patrimoine ainsi qu'avec la protection des paysages, de l'environnement et de l'identité culturelle. La croissance économique doit également s'accompagner d'une amélioration des conditions de vie et des moyens de subsistance des populations locales.

Giàng A Cau, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune de Mu Cang Chai, a déclaré que la résolution du Congrès du Parti de la commune accorde la priorité à la valorisation des atouts et du potentiel locaux, le tourisme étant identifié comme un axe majeur de développement, afin de faire progressivement de la région un pôle touristique de premier plan de la province.

Photo : VNA/CVN

Les résultats récents témoignent de l'efficacité de cette stratégie. Au cours des huit premiers mois de 2026, Mu Cang Chai a accueilli plus de 110.425 visiteurs, dont 16.865 touristes internationaux, générant des recettes touristiques estimées à plus de 263 milliards de dôngs. Rien que durant les congés de la fête nationale du 2 septembre, la localité a reçu environ 27.000 visiteurs, pour des recettes estimées à 48,5 milliards de dôngs.

Pour l'avenir, la commune entend renforcer l'esprit de solidarité et d'autonomie, en faisant de ses paysages montagneux une ressource pour le développement et de son identité culturelle un véritable atout. Elle s'emploiera à construire une Mu Cang Chai moderne et dynamique, tout en préservant son âme et son identité culturelles, afin d'offrir aux visiteurs une expérience authentique et de renforcer le lien chaleureux entre la terre, les habitants et ceux qui la découvrent.

L'objectif est de favoriser l'émergence d'une commune prospère, riche de son identité culturelle et engagée dans un développement durable, pour en faire progressivement une destination touristique incontournable de la province de Lào Cai.

Nguyên Tùng/CVN