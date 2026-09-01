La fête nationale résonne à 10.000 m à bord d’un vol de Vietnam Airlines

À 10.000 m d’altitude, des airs familiers célébrant le pays ont résonné mardi 1 er septembre à bord du vol VN245 de Vietnam Airlines, reliant Hanoï à Hô Chi Minh-Ville. Au son des instruments de la Fanfare militaire de cérémonie, de nombreux passagers ont entonné les chansons et brandi le drapeau national, créant un moment particulier à la veille de la fête nationale du 2 septembre.

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Photo : Vietnamairlines/CVN

L'initiative s’inscrit dans le programme Âm huong tu hào - Chap canh Viêt Nam" ("Les échos de la fierté - Donner des ailes au Vietnam"), organisé par Vietnam Airlines en coordination avec plusieurs partenaires à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale.

Le vol VN245 avait débuté comme un vol régulier à l’aéroport international de Nôi Bài. Parmi les passagers figuraient les candidates au concours Miss Vietnam 2026, Vietnam Airlines étant le transporteur officiel de cette édition.

Dès l’enregistrement, les passagers ont reçu des cartes d’embarquement spécialement conçues pour l’occasion, ornées de l’image du drapeau national. L’Airbus A350 a décollé de Nôi Bài à 08h00 avec 220 passagers à bord.

Photo : Vietnamairlines/CVN

Une cabine aux couleurs du drapeau national

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Une fois l’appareil arrivé à son altitude de croisière, les candidates de Miss Vietnam 2026 ont parcouru la cabine pour distribuer des petits drapeaux rouges à l’étoile jaune. Peu à peu, les couleurs nationales ont recouvert les rangées de sièges, donnant à la cabine des airs de célébration nationale.

Quelques minutes plus tard, les musiciens de la Fanfare militaire de cérémonie ont commencé leur prestation dans la cabine. Trois chansons emblématiques - "Dât nuoc tron niêm vui", "Nôi vong tay lon" et "Nhu co Bac trong ngay dai thang" - ont successivement résonné durant le vol reliant Hanoï à Hô Chi Minh-Ville.

Le programme a été organisé par Vietnam Airlines en coordination avec des unités relevant du ministère de la Défense, à l’occasion de la Fête nationale. Le Département de l’instruction militaire et de la formation ainsi que la Fanfare militaire de cérémonie ont été chargés de sa mise en œuvre.

Au cours de la prestation, une petite fille, Diêp An, originaire du quartier de Hoàng Liêt, à Hanoï, s’est spontanément mise à chanter au rythme de la musique. Les passagers assis à proximité l’ont rapidement rejointe. Les airs joués par les musiciens se sont ainsi transformés en un chœur improvisé, faisant résonner les chansons patriotiques entre les rangées de sièges.

À bord de ce vol pas tout à fait comme les autres, musique, drapeaux et voix des passagers ont ainsi créé une atmosphère festive et chaleureuse, faisant de ce trajet entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville un moment de célébration de la fête nationale dans les airs.

Pour Dang Anh Tuân, vice-directeur général de Vietnam Airlines, les vols de la compagnie ne se limitent pas à relier les différentes régions du pays et le Vietnam au reste du monde. À travers ces voyages, la compagnie souhaite également permettre aux passagers de découvrir les valeurs culturelles et spirituelles du pays.

"Le fait que chacun se mette naturellement à chanter des airs familiers le jour de la fête nationale est une manière simple et chaleureuse de partager cette fierté", a-t-il souligné.

Des passagers étrangers ont eux aussi reçu des drapeaux, suivi la prestation et rejoint les chants. Les candidates de Miss Vietnam 2026 ont échangé avec eux et leur ont expliqué la signification de la Fête nationale du 2 septembre.

"Je ne pensais pas pouvoir vivre l’atmosphère de la fête nationale vietnamienne à bord d’un avion. Lorsque les gens ont commencé à chanter et à brandir les drapeaux, j’ai moi aussi eu envie de participer. Ce sera un souvenir mémorable de mon voyage au Vietnam", a témoigné Mia Sarah, une passagère britannique.

Photo : Vietnamairlines/CVN

Après la prestation, les candidates de Miss Vietnam 2026 et les membres d’équipage de Vietnam Airlines ont remis aux passagers des cadeaux sous forme de "blind box", une édition limitée de mascottes sur le thème du 2 septembre. Les échanges et les photos souvenirs se sont poursuivis alors que le VN245 poursuivait son trajet vers Hô Chi Minh-Ville.

Le vol a atterri à l’aéroport de Tân Son Nhât à 10h10. Les musiciens de la Fanfare militaire de cérémonie et les candidates de Miss Vietnam 2026 ont ensuite pris une photo souvenir aux côtés de l’appareil.

Cette initiative à bord du VN245 s’inscrit dans une série d’activités mises en place par Vietnam Airlines à l’occasion des grandes fêtes nationales. À travers ces rendez-vous, la compagnie entend rapprocher les passagers vietnamiens et étrangers de la culture et des récits du Vietnam.

Mai Quynh/CVN