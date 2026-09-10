Hanoï veut préserver son patrimoine le long du fleuve Rouge

Dans le cadre du projet d’axe paysager du fleuve Rouge, Hanoï prévoit de réorganiser plusieurs villages et zones résidentielles. La préservation des sites historiques et culturels et des villages à forte valeur patrimoniale figure parmi les priorités de l’aménagement.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire de Hanoï a annoncé, le 6 septembre, l’ajustement global du plan d’aménagement du secteur urbain du fleuve Rouge à l’échelle 1/5.000, afin de mettre en œuvre le projet d’investissement de l’axe paysager du fleuve Rouge.

Le projet vise à créer, au cœur de la capitale, un vaste corridor vert associé à la culture et à la créativité. Il doit également constituer un nouvel axe de développement socio-économique et contribuer à affirmer l’identité d’une Hanoï "civilisée, identitaire et créative", tournée vers une capitale "civilisée, moderne et durable".

La nouvelle planification s’articule autour de six valeurs fondamentales : la sécurité face aux crues, l’écologie, les infrastructures, la reconversion fonctionnelle, le développement économique et la culture.

Le périmètre étudié s’étend sur environ 40 km, du nord-ouest au sud-est, entre les ponts de Hông Hà et de Mê So, en traversant le cœur urbain. Il couvre 16 communes et arrondissements, sur une superficie d’environ 11.418 ha. Au nord, il est délimité par la digue gauche du fleuve Rouge et, au sud, par la digue droite.

Les ajustements devront être conformes au Schéma directeur de Hanoï, établi avec une vision à 100 ans.

La réorganisation des anciens villages ne signifie pas pour autant leur disparition. La ville prévoit de distinguer les zones devant être déplacées de celles dont la valeur historique, culturelle ou architecturale justifie la conservation et la rénovation.

Ainsi, 123 monuments historiques et culturels, qu’ils soient classés ou non, ainsi que des lieux commémoratifs liés aux événements révolutionnaires et aux guerres, devront être préservés en lien avec les communautés locales.

Une attention particulière sera également accordée aux cœurs des villages de métiers traditionnels et des villages présentant une valeur architecturale, historique ou culturelle reconnue, tant matérielle qu’immatérielle. Les noyaux anciens situés en dehors de la future “zone de salon urbain” feront l’objet d’une conservation et d’une rénovation adaptées.

Le principe retenu est donc celui d’une intervention sélective : déplacer lorsque les impératifs de sécurité ou d’aménagement l’exigent, mais conserver et valoriser les éléments qui constituent la mémoire et l’identité des villages riverains du fleuve Rouge.

Selon les orientations retenues, deux ensembles villageois seront concernés par des déplacements partiels, conformément à la réglementation sur la prévention des crues et l’aménagement des digues du fleuve Rouge et du fleuve Thai Binh.

Photo : CTV/CVN

Le premier est l’ensemble Vong La - Hai Bôi, relevant des communes de Thiên Lôc et Vinh Thanh. Une partie des zones résidentielles des hameaux de Vong La, Yên Hà et Hai Bôi, soit environ 27 ha, se trouve dans des secteurs ne répondant pas aux exigences de sécurité contre les crues ou dans l’emprise du futur axe paysager. Le village de Bac Câu, dans l’arrondissement de Bô Dê, est également concerné, sur environ 35,5 ha.

Photo : CTV/CVN

Deux autres ensembles seront, eux, reconstruits afin de contribuer à l’aménagement de la future "zone de salon urbain" et du corridor paysager : Nhât Tân - Tu Liên, dans l’arrondissement de Hông Hà, sur environ 96 ha, et Thông Nhât, comprenant Ha Trai et Trung Thôn, dans l’arrondissement de Long Biên, sur quelque 12 hectares.

Parallèlement, huit ensembles villageois feront l’objet d’une rénovation sélective. Sont concernés Van Quan - Dông Cao - Trang Viêt, Ngoc Giang - Luc Canh - Van Tinh, Bat Trang - Giang Cao - Kim Lan, Van Duc, Thuy Linh, Yên My, Dai Lan et Tranh Khuc - Van Phuc.

Ces interventions excluront les secteurs déjà concernés par les opérations de déplacement liées à la prévention des crues, ainsi que les emprises nécessaires à la construction de l’axe paysager et de ses carrefours.

La question du relogement constitue un autre volet majeur du projet. La ville prévoit de réserver environ 265 ha pour les opérations de réinstallation, en priorité dans les communes et arrondissements concernés ou à proximité.

La répartition envisagée comprend notamment 72 ha à Mê Linh, 30 ha à Vinh Thanh et Dông Anh, 35 ha à Bat Tràng, 11 hectares à O Diên, 12 ha à Thuong Cat et Dông Ngac, 10 ha à Yên So, 72 ha à Nam Phu et 23 ha à Hông Vân. Ces superficies pourront encore être ajustées en fonction des besoins.

Photo : CTV/CVN

Dans les communes et arrondissements de Thiên Lôc, Phu Thuong, Hông Hà, Bô Dê et Long Biên, où les terrains disponibles à l’intérieur des digues sont insuffisants, les personnes concernées pourraient être relogées dans des zones urbaines multifonctionnelles ou des ensembles résidentiels concentrés de la ville.

Parmi les sites envisagés figurent notamment les zones urbaines multifonctionnelles de Thu Lâm - Dông Anh, de Bac Thang Long (Urban City), de Linh Nam, ainsi que celles prévues à Bô Dê, Long Biên et Bat Tràng. S’y ajoutent les zones résidentielles de Long Biên - Bô Dê et de Linh Nam.

Le projet prévoit enfin un dispositif spécifique d’indemnisation et d’accompagnement des habitants concernés par la récupération des terrains et les opérations de libération des emprises.

Pour les terrains résidentiels, agricoles et non agricoles remplissant les conditions légales, l’indemnisation financière du foncier sera fixée à deux fois le niveau prévu par la réglementation.

Les personnes concernées pourront également bénéficier de différentes aides : stabilisation des conditions de vie et de la production, déplacement des animaux, formation et reconversion professionnelle, recherche d’emploi ou encore soutien au relogement. L’aide à la formation, à la reconversion et à la recherche d’emploi sera notamment équivalente à cinq fois le prix des terres agricoles.

La ville prévoit en outre que les logements de réinstallation soient attribués avant la décision de récupération des terrains. Lorsque plusieurs générations ou plusieurs couples d’une même famille remplissent les conditions permettant de constituer des ménages distincts, un logement supplémentaire pourra être prévu pour chaque ménage.

À travers ces orientations, Hanoï entend ainsi concilier transformation urbaine, sécurité face aux crues, développement des infrastructures et préservation des valeurs historiques et culturelles qui façonnent les villages riverains du fleuve Rouge.

Thao Nguyên/CVN