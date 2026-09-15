Accélération de la transition numérique dans la santé

De la généralisation des bilans de santé à la dématérialisation des démarches d’assurance maladie, le Vietnam accélère la modernisation de son système de santé.

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Photo : VNA/CVN

À Tây Ninh, cette dynamique se traduit notamment par une vaste campagne de dépistage, la constitution de dossiers médicaux électroniques et le développement de services numériques destinés à faciliter l’accès aux soins et à la couverture sanitaire.

Un an après la mise en œuvre de la Résolution N°72 du Bureau politique, portant sur plusieurs mesures novatrices destinées à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population, la province de Tây Ninh intensifie ses efforts en faveur de la prévention et de la prise en charge précoce.

Selon Pham Tân Hoà, vice-président du Comité populaire de Tây Ninh, au 16 août, plus de 1,3 million de personnes avaient bénéficié d’un bilan de santé, soit 40,8% de la population provinciale. Parmi les groupes prioritaires, le taux de couverture atteignait 61,31%.

L’un des dispositifs phares est le déploiement, sur la période 2026-2030, de bilans de santé périodiques et de dépistages gratuits pour certains groupes de population.

Dans le cadre de la campagne de 90 jours, menée du 1er juillet au 16 août dernier, plus de 461.000 personnes ont ainsi été examinées, soit 14,46% de la population.

Pour soutenir cette opération, le Comité populaire provincial a alloué plus de 268,1 milliards de dôngs supplémentaires aux budgets des communes et quartiers afin de financer les bilans périodiques et les dépistages gratuits destinés aux groupes prioritaires en 2026.

Les autorités locales ont parallèlement renforcé les actions d’information et d’éducation sanitaire, notamment sur les plateformes numériques. Le secteur de la santé a publié 157 articles et informations sur les sites Internet des organismes spécialisés, enregistrant plus de 179.000 consultations, ainsi que 172 articles et informations, 38 séries de photos et 24 infographies sur les réseaux sociaux et le compte officiel Zalo OA.

Ces actions portent notamment sur la prévention et la lutte contre les épidémies, la sécurité sanitaire des aliments et la campagne de 90 jours consacrée aux bilans de santé.

La prévention s’accompagne d’une accélération de la transformation numérique du secteur de la santé. À Tây Ninh, 80.231 données issues des examens médicaux ont été mises à jour sur le Portail de santé du ministère de la Santé. La province a également créé plus de 3 millions de dossiers médicaux électroniques, couvrant 94,85% de la population résidente permanente.

Du 15 juillet au 14 août 2026, le taux d’utilisation de la carte d’identité de citoyen lors des consultations et des soins médicaux a atteint 98%, tandis que le taux de consultation réussie des informations s’est établi à 96%.

Photo : VNA/CVN

Cette évolution s’inscrit dans une réorganisation plus large du système sanitaire provincial. À la suite de la rationalisation de l’appareil administratif, le secteur compte actuellement 43 organismes et établissements relevant directement de son autorité, dont deux directions spécialisées et 41 établissements publics de service.

Il comprend notamment 11 hôpitaux généraux et spécialisés, 24 centres de santé régionaux et 96 stations sanitaires communales et de quartier. La nouvelle organisation fonctionne dans l’ensemble de manière stable.

Plusieurs indicateurs sanitaires demeurent par ailleurs à un niveau encourageant. Le taux d’enfants de moins d’un an ayant reçu l’ensemble des vaccins prévus par le Programme élargi de vaccination dépasse 95%.

La province reste néanmoins confrontée à des difficultés, notamment en matière de ressources humaines hautement qualifiées, en particulier de médecins spécialisés et de personnel médical de proximité. Les infrastructures et les équipements de certains établissements ne répondent pas encore pleinement aux besoins de développement.

Dans la prochaine étape, Tây Ninh poursuivra la mise en œuvre des orientations de la Résolution N°72-NQ/TW, en lien avec la Résolution N°282/NQ-CP du gouvernement et les objectifs de développement socio-économique locaux. L’accent sera notamment mis sur l’achèvement de la campagne de 90 jours, l’interconnexion des données sanitaires, le renforcement des soins de santé de proximité et l’amélioration des ressources humaines.

La transformation numérique concerne également les démarches liées à l’assurance maladie, avec la multiplication des canaux permettant aux assurés de payer leurs cotisations et de renouveler leur couverture sans se déplacer.

Les personnes qui souscrivent volontairement à l’assurance maladie peuvent désormais effectuer leurs démarches via le Portail national des services publics ou le portail de l’Assurance sociale du Vietnam, en sélectionnant le service consacré à l’inscription, au paiement et à la délivrance de la carte d’assurance maladie.

Après avoir renseigné les informations demandées, l’usager bénéficie d’un traitement automatisé des données et du calcul du montant à payer. Une fois la transaction effectuée en ligne, il reçoit un reçu électronique, une notification du résultat ainsi que sa carte d’assurance maladie selon le mode de réception choisi.

Les applications de Vietcombank, BIDV, Agribank et VietinBank permettent également d’effectuer les paiements et renouvellements de l’assurance maladie. Les assurés peuvent renseigner leurs informations d’identification, vérifier les données relatives à leur couverture et confirmer la transaction directement depuis leur application bancaire.

Pour les personnes qui ne recourent pas aux services en ligne, les organismes d’assurance sociale et les organisations chargées d’élargir la couverture sociale et sanitaire restent disponibles pour les accompagner dans leurs démarches.

Après le paiement ou le renouvellement, les assurés peuvent vérifier leur situation et la durée de validité de leur carte à travers les canaux officiels. L’application VssID – Assurance sociale numérique permet notamment de consulter l’historique de participation, les informations relatives à la carte et les droits en matière d’assurance maladie.

Lorsque les données sont intégrées à VNeID, elles peuvent également être consultées dans la rubrique "Portefeuille de documents", puis "Carte d’assurance maladie". Le portail d’information électronique de l’Assurance sociale du Vietnam permet, lui aussi, de vérifier la période de validité de la carte, le lieu d’enregistrement des premiers soins et la date à laquelle l’assuré atteint cinq années consécutives de couverture.

L’Assurance sociale du Vietnam recommande aux assurés de vérifier la validité de leur carte avant son expiration et de procéder à une nouvelle vérification après chaque paiement ou renouvellement. En cas de données non actualisées ou ne correspondant pas aux justificatifs, il convient de conserver le reçu ou le numéro de transaction et de contacter l’organisme concerné afin d’effectuer les vérifications nécessaires.

Cette diversification des services et des canaux numériques répond à un même objectif : rendre le système de santé plus préventif, plus connecté et plus accessible, tout en permettant aux citoyens de mieux suivre leur situation sanitaire et leurs droits en matière d’assurance maladie.

Câm Sa/CVN