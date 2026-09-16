Le durian vietnamien mise sur la qualité pour renforcer sa valeur à l’exportation

Face à l’essor rapide de sa production et au durcissement des exigences des marchés internationaux, la filière vietnamienne du durian entend passer d’une croissance fondée sur les volumes à un modèle axé sur la qualité, la traçabilité, la transformation et la diversification des marchés. Une évolution indispensable pour construire une chaîne de valeur durable et renforcer la compétitivité de ce produit vietnamien à l’étranger.

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Face à une production en forte croissance et aux exigences de plus en plus strictes des marchés internationaux concernant la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité, l’industrie nationale se trouve à un tournant décisif.

L’enjeu consiste désormais à délaisser une logique de volume au profit de la construction d’une chaîne de valeur durable, axée sur la qualité et la diversification des débouchés.

Au fil de son développement, la filière du durian au Vietnam a réussi à structurer des zones de production concentrées, lui permettant de s'insérer plus profondément dans les marchés mondiaux. Si le pays dispose de ressources foncières et humaines considérables, le potentiel de croissance réside désormais dans l'adoption de technologies de conservation, la transformation profonde, l'optimisation de la logistique et l'élargissement des marchés.

Cependant, cette expansion rapide de la superficie cultivée soulève des défis majeurs, notamment dans la province de Dak Lak qui concentre environ 22% des vergers du pays. Avec 44.000 ha, dont 30.000 en phase de récolte, la province prévoit une production record de 500.000 tonnes pour 2026. Malgré ces chiffres impressionnants, la filière pâtit encore d'une infrastructure de chaîne du froid incomplète, d'une transformation industrielle limitée, de la production fragmentée et de faibles maillons de la chaîne. Le contrôle de la qualité et de la traçabilité n'ont pas suivi le rythme de développement.

Selon l’ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Lê Minh Hoan, il est impératif de passer d’une simple "chaîne de produits" à un véritable "écosystème sectoriel" impliquant tous les agriculteurs, les entreprises, les coopératives, les exportateurs, les banques, les compagnies d’assurance, les instituts de recherche, les organes de mise en quarantaine, les consommateurs, sous l'impulsion coordonnée des autorités locales. Les autorités doivent jouer un rôle central dans la mise en relation de ces acteurs, en visant une coopération à long terme plutôt que des relations commerciales saisonnières.

L'une des conditions sine qua non de la filière du durian vietnamien demeure la mise en place d'un système de gestion de la qualité et de traçabilité rigoureux. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement s'est engagé dans ce domaine avec le lancement officiel, à partir du 1er juillet 2026, d'un système de traçabilité des produits agricoles.

Photos : VNA/CVN

À ce jour, les données de 48.754 produits répartis sur 9 gammes et provenant de 19 entreprises ont été mises à jour ; 24 des 34 provinces et villes ont rendu compte de la mise en œuvre de la traçabilité. Au total, plus de 158.000 produits de références provenant de 200 entreprises et de près de 3.000 ménages et coopératives ont déjà été intégrées à cette base de données numérique.

Le durian figure parmi les filières prioritaires pour l'achèvement de ce dispositif de traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ce système permet d'interconnecter les données relatives aux codes des zones de culture, aux installations de conditionnement, aux contrôles phytosanitaires et aux lots destinés à l'exportation. Le ministère finalise également les normes de données, les API (Application Programming Interface) et les processus de connexion, et améliore l'interopérabilité avec les systèmes nationaux, jetant ainsi les bases d'une base de données unique, exploitable et réutilisable.

Cette approche structurée ne vise pas seulement à améliorer la gestion intérieure, mais constitue une grande importance pour les marchés étrangers de plus en plus attentifs à l'origine et à la sécurité des produits alimentaires.

En tant que premier centre de production du pays, la province de Dak Lak réoriente sa stratégie pour privilégier la valeur intrinsèque de sa production plutôt que l'extension des surfaces.

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Récemment, l'Administration générale des douanes de Chine (GACC) a validé 140 nouveaux codes de zones de culture pour la province, couvrant plus de 4.321 hectares, ainsi que 31 établissements de conditionnement totalisant plus de 91.000 m² et une capacité d'environ 5.470 tonnes par jour. Cette reconnaissance internationale renforce la capacité de la région à s'engager dans des exportations formelles.

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Selon le Département de la production végétale et de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les zones de culture et les installations de conditionnement ayant obtenu les codes doivent être pleinement conformes à la réglementation vietnamienne et à celle du pays importateur. Avant l'exportation, les cargaisons doivent répondre aux exigences phytosanitaires et de sécurité alimentaire. Ces exigences sont essentielles pour préserver la qualité et la réputation du durian vietnamien sur le marché international.

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La province de Dak Lak compte actuellement environ 41.000 ha de culture de durians, pour une production estimée à près de 500.000 tonnes pour la saison 2026. Pour l'année 2025, le chiffre d'affaires à l'exportation devrait atteindre 1,1 milliard de dollars. Cependant, les zones de culture enregistrées ne représentent que 17 à 28% des surfaces récoltées, ce qui indique un potentiel important d'expansion des zones de production conformes aux normes d'exportation.

Pour soutenir cette dynamique, les experts préconisent un développement des zones de culture selon les normes internationales, l’augmentation du nombre de zones de culture enregistrées, une meilleure gestion du calendrier des récoltes, le contrôle de la qualité, la recherche des variétés adaptées au changement climatique et l’application des technologies de conservation et de transformation.

Par ailleurs, outre le marché chinois, Dak Lak devrait diversifier ses marchés d'exportation, augmenter la part des produits congelés et transformés et améliorer sa capacité d'approvisionnement pour les marchés haut de gamme.

Photos : VNA/CVN

Selon Nguyên Thi Thanh Thuc, directrice de l’Institut de recherche et de développement agricoles du Vietnam, l'avenir du secteur agricole ne doit pas reposer uniquement sur les fruits frais, mais aussi sur le développement des fruits surgelés et des matières premières pour l'industrie agroalimentaire, tout en valorisant davantage les sous-produits.

Au niveau local, la province de Dak Lak est déterminée à ne pas privilégier le volume de production, mais à passer d'une logique de "production agricole" à une logique d'"économie agricole", de la simple vente de produits à la construction de chaînes de valeur et de marques. La province contrôlera rigoureusement les zones de culture et la qualité, renforcera les liens entre les entreprises, les coopératives et les producteurs, et encouragera les investissements dans la transformation, la congélation, l'entreposage frigorifique, les centres de conditionnement et la logistique.

En définitive, du sol basaltique des Hauts plateaux du Centre jusqu'aux étals internationaux, le durian vietnamien dispose d'un potentiel immense pour augmenter sa valeur. La synchronisation des zones de production, des normes de qualité, de la traçabilité, de la transformation et de la logistique permettra au secteur de passer d'une croissance axée sur le volume à un développement fondé sur la qualité, la valeur et la réputation.

Grâce au soutien des ministères, des secteurs, des collectivités locales, des scientifiques, des entreprises et des producteurs, le durian vietnamien dispose d'une base plus solide pour renforcer sa compétitivité et affirmer sa position sur le marché international.

Thu Huong/CVN