Bac Ninh, de la mémoire d’hier au visage de demain

Plus de 250 photographies et documents invitent le public à parcourir l’histoire, la culture et les transformations de Bac Ninh - Kinh Bac. Organisée du 18 au 21 septembre à l’occasion de l’accession de Bac Ninh au rang de municipalité relevant directement de l’autorité centrale, l’exposition "Bac Ninh - passé et présent" propose un regard singulier sur une terre où mémoire et développement se conjuguent.

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Pour marquer l’intégration de la ville de Bac Ninh (Nord) parmi les municipalités relevant directement de l’autorité centrale, l’Association des journalistes de la province, en étroite collaboration avec le Journal et la radio-télévision de Bac Ninh ainsi que le Service de la culture, des sports et du tourisme, orchestre cette exposition photographique placée sous le signe de la transmission.

Plus de 250 œuvres offrent aux visiteurs un espace de contemplation visuelle jalonné d’étapes à travers l’épopée historique, culturelle et les métamorphoses de la région de Bac Ninh - Kinh Bac.

Chaque territoire possède une empreinte façonnée par son passé, ses traditions et ses habitants. À Bac Ninh, cette identité revêt une épaisseur particulière : terre nourricière de lettrés, la province se réinvente aujourd’hui avec dynamisme sur la voie de la modernité.

L’exposition vise ainsi à faire découvrir aux habitants et aux visiteurs des archives précieuses sur la région et ses habitants au fil des siècles. Elle retrace la genèse de la province tout en mettant en lumière ses accomplissements majeurs dans divers secteurs.

Photos : VNA-CP/CVN

L’originalité de l’événement réside dans le mariage subtil entre documents historiques rares et clichés contemporains. Le public peut ainsi remonter le fil du temps avant de contempler la physionomie résolument moderne, civilisée et active de la ville de Bac Ninh actuelle.

Les visuels proviennent d’horizons divers : ouvrages spécialisés sur l’histoire locale, fonds documentaires du Musée provincial, archives du Journal et de la radio-télévision de Bac Ninh, ainsi que d’autres sources patrimoniales.

À partir de bribes éparses, de clichés patinés par les ans et de données recoupées avec soin, c’est toute la fresque historique de Bac Ninh qui s’est peu à peu reconstituée.

Le parcours muséographique s’articule autour de quatre grands axes, cheminant de l’histoire ancienne jusqu’aux dynamiques de développement actuelles.

Le premier volet rassemble des instantanés immortalisant le président Hô Chi Minh et divers hauts dignitaires du Parti et de l’État aux côtés des habitants de Bac Ninh, ainsi que des moments clés des congrès du Parti et des événements marquants de la province.

Photo : BN/CVN

Ces archives permettent de renouer avec des figures et des repères essentiels de l’histoire locale, depuis les visites officielles des dirigeants nationaux jusqu’aux jalons fondateurs de la vie politique régionale.

La deuxième thématique plonge les visiteurs au cœur de la profondeur culturelle de l’ancien Kinh Bac. Des vestiges attestant d’une présence humaine très ancienne y côtoient des représentations de monuments sacrés, de festivals traditionnels, de villages de métiers et de la longue tradition d’excellence académique de la région.

La pagode Bút Tháp, le site de Dâu, le monastère de Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà ou encore le mausolée du roi Kinh Dương Vương se dévoilent à travers des images évocatrices, traçant les contours d’un berceau culturel profondément ancré dans l’histoire.

L’exposition met également en valeur les patrimoines reconnus par l’UNESCO, parmi lesquels le chant quan ho, le ca trù, le culte des Mères tutélaires (Tam phu), les rituels de tir à la corde, les blocs de bois gravés de Vĩnh Nghiêm ou encore l’art des peintures populaires de Dông Hô.

À travers ces témoignages visuels, le spectateur dépasse la simple contemplation architecturale pour s’imprégner de l’âme d’une culture transmise de génération en génération.

Photo : VNA/CVN

Le troisième axe mène le public sur les sentiers de la lutte de libération nationale menée par l’armée et le peuple de Bắc Ninh, avant d’aborder l’œuvre de reconstruction et de défense de la patrie.

Le quatrième et dernier volet s’ouvre sur le Bac Ninh contemporain, en plein essor et résolument ouvert sur l’extérieur. Les photographies mettent en scène des zones d’activités industrielles, des lignes de production automatisées, une agriculture de pointe, des campagnes transformées par le programme des nouvelles zones rurales, ainsi que des infrastructures urbaines en perpétuel mouvement.

Photo : BN/CVN

Ce visage inédit ne se réduit toutefois pas aux usines ou aux grands axes routiers. Derrière la frénésie du développement économique se devinent les investissements consentis en faveur de l’éducation, de la santé, de la culture, du bien-être social et de la sécurité, illustrant la volonté d’améliorer durablement les conditions de vie de la population.

Préserver la mémoire pour s'orienter vers l’avenir

Aucune exposition ne saurait prétendre résumer à elle seule la vaste épopée d’une terre au patrimoine aussi riche que Bac Ninh. Les quelque 250 œuvres réunies offrent cependant des instantanés représentatifs, permettant au visiteur de s’approprier l’identité de la province à travers les âges.

Photo : VNA/CVN

Au-delà de la simple vitrine de réussites économiques, cette rétrospective conjuguant archives et art photographique constitue une invitation au souvenir, un hommage à ceux qui ont bâti et protégé cette terre. Elle nourrit ainsi la fierté civique et l’attachement au pays natal.

Pour les jeunes générations, ces archives visuelles constituent un vecteur d’apprentissage direct et vivant. Les monuments, les figures historiques et les grands événements gagnent ici en proximité et en clarté grâce à la force de l’image.

Des photographies empreintes de nostalgie aux panoramas d’un Bac Ninh en pleine mutation, "Bac Ninh - passé et présent" narre ainsi l’itinéraire d’une terre de tradition qui, loin de se replier sur son passé, sait sublimer son héritage pour mieux embrasser l’avenir.

Thuy Hà/CVN