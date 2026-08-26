Hanoï ouvre grand ses portes pour la Fête nationale

À l’occasion de la Fête nationale, Hanoï ouvrira gratuitement, le 2 septembre, les sites touristiques, monuments historiques et établissements culturels habituellement soumis à un droit d’entrée, conformément à une proposition du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme.

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Photo : VNA/CVN

Cette décision figure dans le document n° 17610/VP-KGVX, daté du 25 août 2026, du Bureau du Comité populaire municipal de Hanoï, annonçant les directives de la vice-présidente du Comité populaire municipal Vu Thu Hà. Le Service de la culture, des sports et du tourisme est chargé de coordonner sa mise en œuvre avec le Service des finances, dans un souci de transparence et conformément à la réglementation.

Les deux Services devront également examiner et proposer au Comité populaire municipal des principes, critères et mécanismes d’exonération des droits d’entrée dans les sites touristiques, monuments historiques et établissements culturels relevant de la gestion municipale à l’occasion des fêtes nationales et des événements importants du pays et de la capitale. Cette mission devra être achevée en 2026.

Cette mesure devrait permettre aux habitants et aux visiteurs de profiter davantage des richesses historiques, culturelles et architecturales de la capitale à l’occasion de la Fête nationale. Les autorités municipales ont demandé aux unités gestionnaires des sites concernés de préparer soigneusement les conditions d’accueil, d’assurer la qualité des services et de créer un environnement sûr, civilisé et convivial pour les visiteurs.

Cette année, les fonctionnaires et employés du secteur public bénéficieront de cinq jours consécutifs de congé, du samedi 29 août au mercredi 2 septembre. Les jours fériés officiels sont les 1er et 2 septembre. Pour les salariés des entreprises, les employeurs pourront choisir de leur accorder le 2 septembre ainsi que l’un des deux jours adjacents, le 1er ou le 3 septembre, en fonction des conditions d’activité de chaque établissement.

Afin d’assurer de bonnes conditions d’accueil pendant cette période, les autorités municipales demandent aux collectivités locales, entreprises et établissements de services touristiques de renforcer les mesures de sécurité et d’améliorer la qualité des services.

Une attention particulière sera accordée au maintien de l’ordre, à la sécurité routière et à la prévention des incendies, ainsi qu’à la régulation des flux de visiteurs dans les principaux sites touristiques afin d’éviter la surcharge et les embouteillages. Les autorités renforceront également les contrôles des activités touristiques, notamment l’affichage et le respect des prix, afin de prévenir les pratiques de sollicitation abusive, de pression sur les visiteurs ou de hausse arbitraire des tarifs.

Parallèlement, Hanoï organisera de nombreux programmes culturels et artistiques ainsi que des expositions thématiques à l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs spectacles sont prévus dans différents quartiers et communes, notamment dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm et les communes de Hoà Lac, Dan Phuong, Minh Châu, Phuc Son, Bat Tràng et Dai Xuyên.

Au site historique de la prison de Hoa Lo, l’exposition thématique "Cœur fidèle, volonté d’acier" se tiendra du 19 août au 5 septembre. Elle mettra en lumière les contributions et les sacrifices des forces de la Police populaire dans la défense de la Patrie.

La gratuité de l’accès aux sites touristiques le 2 septembre, conjuguée aux nombreuses activités culturelles et artistiques, vise à répondre aux besoins des habitants et des visiteurs et à mieux faire connaître les valeurs historiques et culturelles de la capitale.

VNA/CVN