Dà Nang face au défi climatique

À la fois moteur socio économique du Centre et zone côtière vulnérable, Dà Nang transforme sa gouvernance urbaine. Pour renforcer la résilience de son littoral, la ville déploie des infrastructures durables et des technologies de pointe.

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Photo : VNA/CVN

La ville de Dà Nang (Centre) connaît une métamorphose constante : longtemps exposée aux catastrophes naturelles, elle se distingue aujourd’hui comme un modèle pionnier de gouvernance intelligente et d’adaptation proactive face au changement climatique.

La Conclusion N°75, adoptée le 28 juillet 2026 par le Comité central du Parti (XIVe mandat), relative à la protection de l’environnement et à la réponse proactive au changement climatique, fixe des exigences fondamentales et novatrices pour les localités dans cette nouvelle ère. Elle constitue un cadre stratégique qui guide Dà Nang dans ses efforts pour conjuguer développement économique et résilience écologique.

Double impact

Centre socio économique majeur du Centre, Dà Nang s’est métamorphosée : d’une agglomération régulièrement frappée par les fléaux environnementaux, elle est devenue une référence en matière de gestion numérique et d’anticipation. Située à l’embouchure d’un fleuve et dotée de plus de 200 km de littoral, la ville bénéficie d’un emplacement stratégique, mais reste fortement exposée aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Ces dernières années, les catastrophes naturelles ne suivent plus les schémas traditionnels. Tempêtes associées aux marées hautes, pluies diluviennes d’une intensité exceptionnelle : les épisodes se multiplient et s’enchaînent. Truong Xuân Ty, membre permanent du Comité directeur de la défense civile et directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement, souligne que les aléas atmosphériques, au niveau national comme municipal, se manifestent désormais avec une intensité croissante, provoquant inondations prolongées, glissements de terrain en zone montagneuse et érosion accélérée des berges et des côtes.

La cité subit ainsi un double impact : le changement climatique mondial se conjugue à un rythme d’urbanisation effréné. La bétonisation à grande échelle réduit considérablement la capacité d’infiltration naturelle de l’eau, tandis que certaines infrastructures, conçues sans vision globale, entravent l’écoulement des flux et entraînent de graves inondations dans le centre ville lors de chaque épisode pluvieux intense.

Selon Lê Quang Nam, vice président du Comité populaire municipal, Dà Nang doit relever de nombreux défis liés à une structure urbaine déséquilibrée. Alors que le noyau littoral se développe rapidement avec une densité démographique et d’équipements élevée, les zones ouest, sud ouest et de moyenne montagne évoluent plus lentement, manquant de dynamisme et de connexions synchrones. Par ailleurs, la ville figure parmi les territoires maritimes directement menacés par la montée des eaux et l’intrusion saline, un enjeu critique pour son avenir.

Bâtir un avenir résilient

Photo : VNA/CVN

L’adaptation active est désormais au cœur de la stratégie de Dà Nang. Intégrée au développement socio économique et au schéma directeur d’aménagement jusqu’en 2050, avec une vision à l’horizon 2075, elle vise à bâtir une cité écologique, moderne et résiliente. La Résolution du premier Congrès des délégués du Comité du Parti de la ville pour le mandat 2025 2030 fixe l’ambition de faire de la ville, d’ici 2030, un pôle de croissance national.

Pour atteindre cet objectif, la municipalité accélère le parachèvement d’infrastructures modernes, devenant un moteur pour l’ensemble du littoral du Centre. Poser un diagnostic précis et trouver des solutions durables adaptées aux réalités locales est une urgence partagée par toutes les agglomérations côtières confrontées aux immersions.

Régulièrement exposée aux tempêtes, Dà Nang déploie une stratégie globale, de la planification urbaine au recours aux technologies de pointe.

La consolidation des digues contre l’érosion figure parmi les priorités. En parallèle, la ville met en place des plans de réponse, annonce rapidement les situations d’urgence et intensifie les recherches scientifiques, notamment à l’embouchure de la rivière Cu Dê et dans les zones de moyenne montagne.

Les prévisions sont modernisées grâce à l’automatisation des données, l’usage d’Internet et la surveillance via applications mobiles. La ville a intégré un réseau de capteurs IoT au sein du Centre de gestion intelligente (IOC) pour mesurer en temps réel les précipitations, le débit et le niveau des eaux souterraines. Une cartographie numérique basée sur l’intelligence artificielle prédit les points d’immersion plusieurs heures à l’avance, permettant l’envoi automatique d’alertes aux citoyens, la déviation du trafic et le déclenchement du pompage automatique.

À ces innovations technologiques s’ajoute une attention particulière au secourisme, afin de maintenir des forces d’intervention prêtes dans les zones critiques. Selon les experts, la lutte contre les inondations exige un réseau de drainage planifié scientifiquement et géré rigoureusement. Pour les investissements urbains et industriels, il est impératif d’évaluer les impacts environnementaux, de draguer le cours des rivières et de rénover le réseau intérieur. Lê Van Tuân, directeur adjoint du Service de la construction, précise que la ville accélère 12 projets de drainage dans l’ancien centre et trois projets majeurs à Tam Kỳ, avec un achèvement prévu avant la saison des pluies 2026.

Le Service de l’agriculture et de l’environnement prépare par ailleurs un projet de réorganisation et de stabilisation des populations des zones à risque pour la période 2026 2030. La Résolution N°63 du Conseil populaire municipal fixe le cadre juridique pour soutenir le logement, le déplacement des biens et la stabilisation de la vie des ménages exposés aux glissements de terrain.

L’adaptation au changement climatique est une tâche collective impliquant le système politique, les entreprises et les citoyens. La mise en œuvre de la Conclusion N°75 sert de fil conducteur pour restructurer le modèle urbain. Avec des infrastructures parachevées, une planification moderne et une gouvernance numérique, Dà Nang affirme sa position de métropole dynamique, prête à transformer les défis naturels en moteur de développement vert et durable.

Huong Linh/CVN



