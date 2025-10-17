Emballage écologique

Douze entreprises vietnamiennes se distinguent à la London Packaging Week

Douze entreprises vietnamiennes ont été particulièrement remarquées lors de la London Packaging Week 2025, qui s'est tenue les 15 et 16 octobre à ExCeL London, le plus grand parc des expositions du Royaume-Uni.

Photo : Minh Hop/VNA/CVN

Le pavillon vietnamien présentait une large gamme de produits, allant des palettes en bois moulé, des étiquettes adhésives et des films rétractables aux emballages souples, en carton, en PP tissé et en ciment.

Selon Lê Dinh Ba, conseiller commercial au Bureau commercial du Vietnam au Royaume-Uni, l'organisation d'un stand national lors de l'événement visait à aider les exportateurs vietnamiens, en particulier les petites et moyennes entreprises, à promouvoir leurs marques et à accéder au marché britannique de manière efficace et rentable.

Les produits vietnamiens ont suscité un grand intérêt auprès des entreprises et des consommateurs grâce à leur diversité de matériaux, leur caractère respectueux de l'environnement et leur conformité aux normes d'exportation vers le Royaume-Uni et l'Europe.

Pham Van Duc, directeur des ventes de Greenovation Packaging, a déclaré que les palettes en bois moulé de son entreprise, entièrement fabriquées à partir de bois recyclé, avaient reçu des retours enthousiastes. Ces produits contribuent en effet à réduire les coûts et les déchets tout en favorisant une chaîne d'approvisionnement plus verte.

Il a souligné que de nombreux acheteurs et partenaires potentiels étaient particulièrement intéressés par les produits 100% recyclés. Cet événement, a-t-il ajouté, offre aux entreprises vietnamiennes une occasion précieuse de présenter des emballages écologiques de haute qualité au Royaume-Uni et sur les marchés internationaux.

Le conseiller commercial Lê Dinh Ba a observé que les entreprises vietnamiennes sont de mieux en mieux préparées à pénétrer les marchés développés, notamment le Royaume-Uni, l'UE et l'Amérique du Nord.

La London Packaging Week est le principal événement de promotion commerciale du secteur de l'emballage au Royaume-Uni, couvrant des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, les cosmétiques et les produits de luxe. L'édition 2025, qui en était à sa 15e édition, a rassemblé plus de 200 exposants et environ 5.500 visiteurs sur deux jours.

VNA/CVN