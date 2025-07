HanoiPrintPack 2025

Une vitrine des technologies d'impression et d'emballage intelligentes

Organisé par Yorkers Exhibition Service Vietnam et Vinexad, l’événement réunit plus de 150 stands en provenance de 11 pays et territoires.

Les exposants y présentent les dernières avancées en matière de technologies d’impression, d’automatisation, de matériaux durables et d’emballage écologique. Des acteurs majeurs du secteur, tels que Fujifilm, Konica Minolta ou encore Phú Lộc Phát, dévoilent des machines d’impression intelligentes à faible consommation énergétique. Anhui Innovo Bochen Machinery et Sansin, pour leur part, proposent des solutions de plastification et d'emballage de nouvelle génération. Les visiteurs peuvent assister à des démonstrations en direct et échanger directement avec des experts.

Ce salon s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue de l’industrie, stimulée par la transformation numérique et les objectifs de développement durable. Le secteur vietnamien de l’impression devrait enregistrer une croissance annuelle prévue de 14,43% en 2028. Quant à celui de l’emballage, il a franchi le cap des 2 milliards de dollars d’exportations en 2024, avec un taux de croissance estimé entre 10 et 12% par an.

En parallèle de l’exposition, plusieurs séminaires sont organisés autour de thématiques clés telles que l’avenir de l’emballage intelligent et les stratégies durables dans l’impression.

