Douanes : croissance record des recettes mais contrebande et contrefaçons restent un défi

Les recettes budgétaires de l'État issues des activités d'import-export ont connu une hausse significative, atteignant 379 .816 milliards de dôngs (14,4 milliards de dollars) au cours des dix premiers mois de l'année, soit une augmentation de 9,3% par rapport à la même période en 2024. Ce chiffre représente 92,4% de la prévision et 80,8 % de l'objectif annuel, selon les données publiées mardi par les Douanes du Vietnam.

>> Les exportations de pangasius : plus de 1,2 milliard de dollars en sept mois

>> L’électronique domine le commerce extérieur vietnamien

>> Le commerce extérieur dépasse les 637 milliards de dollars à la mi-septembre

Photo : VNA/CVN

Le volume total des échanges commerciaux de marchandises pour cette période s'est élevé à 762,44 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 17,4% par rapport à l'année précédente, avec une balance commerciale affichant un excédent de 19,56 milliards de dollars.

Cependant, les Douanes du Vietnam a également souligné les défis persistants en matière de lutte contre la contrebande et la fraude. En octobre 2025, la volatilité des marchés mondiaux et nationaux de l'or, caractérisée par d'importants écarts de prix, a exacerbé les risques de trafic illégal d'or et de devises via les frontières. Ce phénomène est particulièrement préoccupant le long des frontières terrestres et fluviales du Sud, notamment avec le Cambodge (Tinh Biên, Khanh Binh - An Giang, Bo Y - Gia Lai) et le Laos (Lao Bao - Quang Tri), où les contrebandiers dissimulent fréquemment ces articles dans des bagages personnels ou des véhicules.

Parallèlement, les activités de fraude exploitant les régimes de transit, transbordement et réexportation pour acheminer des marchandises contrefaites ou enfreignant les droits de propriété intellectuelle demeurent une préoccupation majeure. Ces infractions sont principalement concentrées aux postes frontaliers avec la Chine, le Laos et le Cambodge.

Entre le 15 décembre 2024 et le 14 octobre 2025, les autorités douanières ont mené une série d'opérations ayant abouti à la détection, l'arrestation et le traitement de 15.121 affaires.

La valeur estimée des marchandises en infraction a atteint 19.551 milliards de dôngs, générant des recettes budgétaires de l'État de 710,33 milliards de dôngs. Au cours de cette période, les Douanes du Vietnam a engagé des poursuites dans 16 affaires et a transféré 100 affaires à d'autres agences compétentes pour des poursuites judiciaires.

VNA/CVN