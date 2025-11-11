Économie du Vietnam - 40 ans de Renouveau et l’ère de l’essor

Après près de quarante ans de Renouveau, le Vietnam est passé d'une économie pauvre et subventionnée à une économie de marché à orientation socialiste, atteignant des réalisations remarquables en matière de taille, de qualité et de position internationale.

>> Une étape clé pour un renouveau vigoureux

>> Quatre décennies de lutte contre la pauvreté : pour que personne ne soit laissé de côté

>> Une empreinte du renouveau dans la méthode de direction du Parti

Ce succès illustre non seulement la vigueur économique du pays, mais aussi la pensée résolue et créative du Parti dans la conduite du développement national, ouvrant une nouvelle vision pour une intégration profonde et durable.

Un parcours de rénovation et de percée

Après la réunification nationale, le Vietnam est entré dans une période de reconstruction économique marquée par de lourdes séquelles de guerre. Les villes et les villages étaient dévastés, les infrastructures presque détruites, tandis que le blocus économique extérieur accentuait les difficultés. Le système de gestion centralisée et subventionnée, efficace pendant la guerre, révélait désormais ses limites en temps de paix.

Cette réalité a imposé la nécessité d'un renouveau de la pensée économique, afin de trouver un modèle adapté pour sortir le pays de la crise et amorcer son développement.

Dans ce contexte, le VIᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam (1986) a marqué un tournant historique en lançant la politique du Renouveau, centrée sur la réforme économique. Le Vietnam a adopté une économie de marché à multiples composantes, sous la gestion de l'État et orientée vers le socialisme. Cette politique a libéré les forces productives, ouvert la voie à l'intégration internationale et stimulé une croissance dynamique. Grâce à ces réformes, le pays est sorti de la crise, réalisant des progrès remarquables tant en taille qu'en qualité de son économie.

Croissance économique - vitalité et potentiel national

La croissance économique constitue la preuve la plus éloquente de la vitalité et du potentiel du Vietnam. Depuis de nombreuses années, le pays maintient un taux de croissance du PIB stable, en moyenne de 6 à 7% par an, malgré les fortes fluctuations de l'économie mondiale. Même durant les périodes difficiles, telles que la crise financière de 2008 ou la pandémie de COVID-19, l'économie vietnamienne a démontré une remarquable capacité de résilience et de reprise rapide.

La taille de l'économie est passée de 346 milliards de dollars en 2020 à environ 510 milliards en 2025, plaçant le Vietnam au 32ᵉ rang mondial.

Le PIB par habitant atteint environ 5.000 dollars, soit 1,4 fois plus qu'en 2020, inscrivant le pays dans la catégorie des revenus intermédiaires supérieurs. Ces résultats illustrent la solidité du modèle de développement vietnamien et la détermination du pays à poursuivre une croissance dynamique, inclusive et durable.

Agriculture - pilier de l'économie et moteur d'intégration

Autrefois pays importateur, le Vietnam est devenu l'un des principaux exportateurs mondiaux de riz, ainsi que de café, de poivre, de noix de cajou et de fruits tropicaux. En 2024, les exportations agro-forestières et aquatiques ont atteint 62,5 milliards de dollars, en hausse de 18,7%.

Le programme d'édification de la Nouvelle Ruralité a transformé les villages, réduit la pauvreté et amélioré les revenus des habitants.

L'agriculture assure non seulement la sécurité alimentaire nationale, mais constitue également l'un des piliers de l'intégration du Vietnam à la chaîne de valeur mondiale.

Industrie et construction - locomotives de la modernisation nationale

Parties de secteurs modestes et fragmentés, les industries vietnamiennes se sont transformées en piliers de la croissance, avec des domaines phares tels que le textile-habillement, le cuir-chaussure, l'électronique, la construction automobile et la production de téléphones portables.

L'industrie manufacturière est devenue le moteur principal de l'économie, tandis que le secteur de la construction connaît un essor rapide, soutenu par un réseau d'infrastructures toujours plus moderne.

Aujourd'hui, le secteur industriel et de la construction représente environ 38% du PIB, illustrant une transformation profonde de la structure économique. Le Vietnam s'affirme comme un centre de production majeur en Asie, intégré aux chaînes d'approvisionnement mondiales de groupes tels que Samsung, LG, Intel ou Foxconn. Des centaines de zones industrielles, zones franches d'exportation et économiques côtières modernes ont vu le jour, donnant au pays une nouvelle physionomie sur la voie de l'industrialisation et de la modernisation.

Commerce et services - pôles de croissance

Le secteur des services contribue à près de 42% du PIB. Le Vietnam applique 17 accords de libre-échange, portant le commerce extérieur à 807 milliards de dollars en 2024, avec un excédent de 25 milliards de dollars (9ᵉ année consécutive). Le tourisme a accueilli 17,5 millions de visiteurs étrangers, confirmant la position du Vietnam comme destination majeure en Asie.

Infrastructures et transformation numérique : des fondements essentiels au développement

Le pays compte plus de 2 000 km d'autoroutes, et devrait en totaliser 3.000 km d'ici fin 2025. Les ports en eaux profondes de Cai Mep-Thi Vai et de Lach Huyên permettent désormais d'exporter directement vers l'Europe et l'Amérique du Nord.

La transition numérique devient un moteur de croissance : en 2024, l'économie numérique représentait 18,3% du PIB, avec une croissance annuelle supérieure à 20%. L'écosystème des start-up innovantes (fintech, e-commerce, IA, technologies vertes) attire plusieurs milliards de dollars d'investissements.

Statut international renforcé

Fort d'une base économique solide, le Vietnam affirme progressivement sa position sur la scène internationale. Le pays élargit ses relations bilatérales, adhère à d'importantes organisations économiques et politiques, s'intègre profondément aux chaînes de valeur mondiales et devient un partenaire fiable de nombreuses grandes économies. Son succès dans le maintien d'une croissance durable associée à la stabilité sociale renforce encore davantage sa crédibilité et sa résilience au niveau mondial.

Le XIVᵉ Congrès du Parti - orientation et vision d'avenir

Le XIVᵉ Congrès se tiendra dans un contexte mondial en mutation rapide : révolution industrielle 4.0, transition numérique, changement climatique, vieillissement démographique, rivalités géopolitiques.

Le projet de Rapport politique du Comité central du XIIIᵉ mandat souligne : "Sous la devise Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement, le Congrès définit la pensée, la vision et les décisions stratégiques pour avancer fermement dans la nouvelle ère, accomplir les objectifs de développement national d'ici 2030, date du 100e anniversaire de la fondation du Parti et concrétiser la vision à l'horizon 2045, à l'occasion du centenaire de la fondation de la République (1945-2045).

Cette orientation stratégique exprime la vision à long terme du Parti, appelant à une percée dans le modèle de croissance, à la restructuration économique et au développement de nouveaux moteurs : science, technologie, innovation, transformation numérique, transition verte et économie du savoir.

Sur la base des acquis de quarante ans de Renouveau, le Vietnam s'est transformé en une économie de marché à orientation socialiste, à la fois dynamique et profondément intégrée à l'économie mondiale, prête à bâtir une nation puissante, prospère et influente sur la scène mondiale.

