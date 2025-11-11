La culture d’entreprise - un moteur pour un développement durable

L’après-midi du 10 novembre, à Hanoï, l'Association du développement d'une culture d'entreprise vietnamienne, en coopération avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a présenté le 5ᵉ Forum national “Culture et Entreprise”, prévu le 21 décembre 2025.

L' événement vise à renforcer le dialogue entre responsables, experts et chefs d’entreprise autour du rôle de la culture dans la production et les affaires.

Placée sous le thème “La culture d’entreprise vietnamienne - Une pensée novatrice pour une nouvelle ère”, l’édition 2025 traduit la mise en œuvre des résolutions du Parti sur le développement du secteur privé et souligne la culture d’entreprise comme moteur essentiel du développement durable.

La vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a souligné que le forum transmettait un message fort du Parti et de l’État, encourageant les entreprises à contribuer activement à la croissance socio-économique et à la diffusion des valeurs culturelles dans le monde des affaires.

Selon Mac Quôc Anh, vice-président de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï, le forum vise quatre objectifs : analyser l’impact des résolutions récentes sur la culture d’entreprise, créer un espace de dialogue dialogue multidimensionnel, définir de nouvelles valeurs culturelles et lancer plusieurs initiatives majeures, dont le Club des entreprises culturelles vietnamiennes.

Le point d’orgue du forum sera la “Déclaration de Hanoï”, affirmant que la culture est non seulement l’âme de l’entreprise, mais aussi une énergie intérieure essentielle pour une économie vietnamienne innovante et prospère.

