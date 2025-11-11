La Foire de promotion commerciale du delta du fleuve Rouge s’ouvre à Hung Yên

Une foire de promotion commerciale destinée aux localités du delta du fleuve Rouge a ouvert ses portes lundi 10 novembre dans la province de Hung Yên, destinée à renforcer la connectivité régionale, à promouvoir le développement durable et à valoriser les produits régionaux.

>> Les produits agricoles de Gia Lai cherchent des opportunités de rayonnement

>> Foire d’automne 2025, vitrine éclatante de la culture vietnamienne

L'événement s’inscrit dans le cadre du Programme national de promotion du commerce, organisé conjointement par l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, et le Comité populaire de la province de Hung Yên.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur général de Vietrade, Vu Ba Phu, a souligné que la foire constitue un canal de promotion commerciale essentiel, permettant de mettre en relation plus efficacement les producteurs du delta du fleuve Rouge avec les marchés potentiels. Elle sert également de passerelle entre les investisseurs et les fournisseurs, leur offrant la possibilité de rechercher des opportunités de coopération, de développer la production et la transformation, et d’accroître la valeur ajoutée des produits locaux dans toute la région nord et à l’échelle nationale.

Grâce à cette foire, les entreprises et les coopératives devraient saisir l’opportunité de promouvoir leurs marques, de trouver des partenaires, d’améliorer leur compétitivité et la qualité de leurs produits afin de mieux répondre à la demande intérieure et de se tourner vers l’exportation, a-t-il indiqué.

Vu Ba Phu a également exhorté les distributeurs, les détaillants et les consommateurs à privilégier les produits locaux de haute qualité, soutenant ainsi les agriculteurs et favorisant une croissance agricole durable, tout en contribuant à accroître la renommée des spécialités régionales.

Lê Quang Hoa, vice-président du Comité populaire de la province de Hung Yên et président du comité d’organisation, a déclaré que la foire, d’une durée de sept jours, réunissait près de 300 stands tenus par 200 entreprises, coopératives et organismes de promotion du commerce, tant nationaux qu’internationaux.

L’événement de cette année met en valeur une grande variété de produits répartis en six grandes catégories : les produits issus du programme "À chaque commune son produit" (OCOP), les produits agricoles et alimentaires transformés, le matériel de développement rural, l’artisanat et les produits traditionnels des villages, les plantes ornementales, les articles de mode et les produits de consommation courante.

Pour Hung Yên, cette foire est également l’occasion de valoriser et de promouvoir les produits typiques de la province, notamment les produits OCOP et les produits industriels ruraux d’exception, auprès des consommateurs nationaux et des partenaires internationaux.

VNA/CVN