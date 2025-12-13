Donner plus de vitalité au Truyên Kiêu

L'année 2025, qui marque le 260 e anniversaire de la naissance du grand poète Nguyên Du (1765-2025), est l'occasion de rappeler que son Truyên Kiêu (Histoire de Kiêu) demeure un précieux héritage. Ce poème continue d'inspirer l'art théâtral.

Des éditions érudites et méticuleuses aux projets de traduction internationale, en passant par les adaptations scéniques, les performances populaires et les activités éducatives ou d'art contemporain, tous contribuent à diffuser la valeur de ce chef-d'œuvre de Nguyễn Du. Ses valeurs esthétiques, humanistes et l'esprit vietnamien qu'il incarne continuent d'être explorés, perpétués et d'inspirer de manière toujours plus profonde et vivante.

Empreinte dans la vie contemporaine

Selon le plan de la province de Hà Tĩnh (Centre), la cérémonie de commémoration du 260e anniversaire de la naissance du grand poète Nguyễn Du aura lieu sur la place Thành Sen (quartier de Thành Sen) le 20 décembre, avec un programme artistique intitulé : “Le grand poète Nguyễn Du - L'éclat du cœur“. La mise en scène, prévue sur une scène multi-niveaux élaborée, combinera des technologies de performance modernes.

Plus de 200 artistes, de niveau national et local, participeront à la reconstitution des émotions, du destin et de l'esprit humaniste du Truyện Kiều à travers le langage de la lumière et de la musique. Cette approche, entièrement nouvelle, porte le chef-d'œuvre sur la scène contemporaine, renforçant l'interaction entre tradition et technologie.

En parallèle, des activités riches en identité culturelle sont prévues : Trò Kiều (Jeux de Kiều), Ngâm Kiều (Récitation chantée), Lẩy Kiều (Citations improvisées), calligraphie inspirée de Truyên Kiều, ainsi que des jeux populaires liés aux personnages et aux récits de Nguyễn Du. De nombreuses localités, notamment la terre natale de Tiên Điền, ont planifié des festivals populaires où les habitants participeront directement aux performances, aux lectures de Truyện Kiều.

Nouvelles publications

Dans le domaine académique et de l'édition, de nouveaux ouvrages sur le Truyện Kiều seront présentés, y compris des éditions critiques, comparatives et explicatives destinées tant au grand public qu'aux spécialistes. Ces publications contribuent à enrichir la connaissance du texte, et certaines sont conçues de manière visuelle, facile à lire et adaptées à la jeunesse.

Des conférences et colloques académiques sur Nguyễn Du et son ouvrage sont en préparation, réunissant des experts en linguistique, en philologie et en études culturelles, vietnamiens et étrangers. À noter, plusieurs projets de traduction du chef-d'œuvre dans différentes langues du monde, ainsi que des colloques internationaux sur la traduction, sont en cours pour élargir son rayonnement.

Dans le secteur de la culture et des arts, depuis cinq ans, de nombreux metteurs en scène, artistes et designers contemporains ont commencé à aborder le Truyện Kiều sous de nouvelles formes, combinant différents genres artistiques, utilisant l'art numérique, l'art vidéo, la musique moderne, l'illustration graphique et des expositions interactives. L'objectif est d'étendre la capacité de l'œuvre à dialoguer avec la technologie et la vision d'aujourd'hui. De nombreux théâtres et artistes s'efforcent d'ouvrir de nouvelles voies esthétiques permettant au chef-d'œuvre de Nguyễn Du d'interagir avec le public.

L'exemple le plus marquant de cette tendance est le Ballet Kiều du Théâtre d'opéra et de ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO). Lancée pour la première fois le 20 juin 2020, sous la direction de la chorégraphe Nguyễn Thị Tuyết Minh, l'œuvre a surpris le milieu artistique en racontant le destin de la Belle Thúy Kiều à travers le langage délicat du mouvement de ballet, tout en y mêlant des éléments de danse folklorique. Cette combinaison de techniques de performance modernes et d'identité nationale a permis au Ballet Kiều d'établir une nouvelle référence dans l'approche de la littérature classique sur scène. Ce n'est pas un hasard si, en 2025, le spectacle continue d'être remonté avec une nouvelle génération d'artistes jeunes et passionnés.

Les beaux-arts contemporains font également revivre l'esprit de l'œuvre à travers les arts visuels et les espaces interactifs. À Đà Nẵng, une communauté de jeunes artistes a apporté un "vent nouveau" dans l'approche du Truyện Kiều à travers une exposition multimédia de grande envergure, soutenue par le programme "Connections Through Culture 2025" du British Council et de grands partenaires technologiques.

Dépassant les limites du dessin sur papier ou de l'illustration traditionnelle, l'exposition rassemble une riche variété de supports : art vidéo, art numérique, illustrations, graphisme, installations, lumière et son. L'espace est divisé en plusieurs zones émotionnelles évoquant le parcours et les pensées de Kiều, tout en abordant des questions contemporaines : la condition féminine, le droit de choisir, la valeur du sacrifice et l'esprit de liberté.

Le Truyện Kiều de Nguyễn Du n'est pas seulement un trésor historique célébré lors d'anniversaires ; il est activement réinventé et perpétué par toutes les strates de la société vietnamienne. De la haute performance académique et théâtrale aux activités populaires et aux expositions numériques, cette œuvre maîtresse confirme sa capacité unique à dialoguer avec les préoccupations contemporaines, assurant ainsi sa pertinence pour les générations futures.

