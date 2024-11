Le Truyên Kiêu de Nguyên Du inspire une pièce de théâtre

La pièce Duoi bóng giai nhân, réalisée par le théâtre Idecaf de Hô Chi Minh-Ville, est écrite et mise en scène par l’artiste Quang Thao. Elle réunit de nombreux comédiens célèbres de Hô Chi Minh-Ville tels que Hông Anh, Thanh Thúy, Hoàng Trinh, Công Danh, des “Artistes Émérites” My Duyên, Bach Long, Dai Nghia, Diêu Duc, aux côtés de jeunes artistes prometteurs comme Pham Hùng, Kan Lê, Huu Dat, Minh Sang, Ngoc Nguyên, Thanh Anh…

Lors de la conférence de presse de présentation de ce projet tenue le 31 octobre dans la mégapole du Sud, l’artiste Huynh Anh Tuân, directeur de la Sarl des spectacles et des arts de Thái Duong, compagnie gestionnaire du Théâtre Idecaf, a déclaré que ce théâtre concentrait beaucoup de ressources humaines et financières sur cet ouvrage.

Plus de 50 artistes et 200 costumes

Bien que le budget d’investissement total n’ait pas été dévoilé, on peut estimer l’ampleur de ce projet et la détermination du théâtre Idecaf par le nombre de comédiens participants : plus de 50 dont de nombreuses célébrités. “Plus de 200 costumes d’antan ont été conçus et fabriqués exclusivement pour cette pièce. De plus, selon l’exigence du scénariste-metteur en scène Quang Thao, nous avons invité le compositeur Van Tu Quy à assumer le rôle de directeur musical du projet. Cela fait bien longtemps, depuis le lancement de la pièce Tiên Nga en 2021 (qui a atteint un record de vente de billets avec plus de 14.000 spectateurs, Ndlr), que l’Idecaf continue d’investir gros dans cette nouvelle pièce avec le désir d’affirmer sa réputation”, a déclaré Huynh Anh Tuân.

D’après l’artiste Quang Thao, le Truyên Kiêu du poète Nguyên Du est une œuvre merveilleuse, avec tant de matériaux à exploiter, sur la littérature ainsi que sur la vie sociale. La difficulté pour lui est que ce poème de plus de 3.254 vers est très familier des Vietnamiens qui l’ont appris dès l’école. “C’est pourquoi j’ai dû bien réfléchir à ma propre voie rendre un scénario innovant inspiré de ce poème”. Selon lui, le scénario s’enrichit de nouveaux développements, intégrant des éléments contemporains. Avec une mise en scène moderne, Duoi bóng giai nhân raconte les choses différemment, avec certains personnages et événements fictifs n’appartenant pas à l’œuvre originale.

Le rôle principal assigné à Hông Anh

Dans cette pièce, la comédienne Hông Anh endossera le rôle le plus important, Thúy Kiêu, et apparaîtra dans 11 des 14 scènes. Pour s’engager dans cette œuvre, Hông Anh a dû refuser un projet de série télévisée et trois autres projets cinématographiques afin de consacrer tout son temps à cette pièce. Cela montre son amour ardent pour le théâtre. “J’ai joué tous types de rôles dans différents théâtres de Saigon. Cependant, l’Idecaf m’a toujours fait l’impression d’une maison artistique familière”, a confié l’actrice Hông Anh.

“J’ai invité pas mal d’acteurs aux auditions pour le rôle de Thúy Kiêu. J’ai parfois eu envie d’arrêter ce projet tant je peinais à trouver une comédienne capable d’incarner ce rôle, jusqu’à ce que l’actrice Hông Anh passe le casting. Ensuite, nous avons travaillé pendant un mois au rythme intense de 09h00 à 22h30 chaque jour”, a précisé Quang Thao. L’artiste espère que le public appréciera sa belle Thúy Kiêu, différente, nouvelle et surprenante.

La pièce sera jouée à partir de décembre à Hô Chi Minh-Ville avec des prix de billets allant de 250.000 à 500.000 dôngs.

