Vietnam : une stratégie culturelle adaptée à l'ère de l’économie créative

Dans le contexte où les industries culturelles deviennent un moteur de croissance pour de nombreux pays, l’adoption par le Vietnam de la Stratégie de développement des industries culturelles à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, revêt une importance particulière.

Ce document marque un tournant majeur dans la pensée stratégique : la culture n’est plus appréhendée uniquement comme un domaine spirituel, mais comme une ressource économique, une industrie fondée sur la créativité, la technologie et l’intelligence - des piliers essentiels de l’économie du savoir moderne.

Selon l’"Artiste du Peuple" Vuong Duy Biên, président de l’Association vietnamienne pour le développement des industries culturelles, cette Stratégie ouvre une vision de long terme visant à faire de la culture un secteur économique créatif, compétitif et capable de contribuer durablement à la croissance nationale, tout en renforçant la place du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale des industries culturelles.

Il souligne que ce document stratégique démontre l’attention particulière du Parti et de l’État aux facteurs clés tels que la créativité, l’identité, la diffusion culturelle et la valorisation des talents, tout en mettant en avant le rôle de la propriété intellectuelle, de l’innovation et de la coopération entre entreprises, organisations et acteurs culturels.

La Stratégie insiste également sur la nécessité de nourrir les talents, d’élargir les espaces de création, de renforcer les capacités de gouvernance et d’améliorer la qualité des ressources humaines. Ces orientations visent à faire de la culture une véritable force douce au service de l’intégration internationale. Parallèlement, le renforcement des liens entre les différents acteurs de l’écosystème culturel favorisera le partage des ressources, le développement de nouveaux produits et l’expansion des marchés nationaux et internationaux.

Pour le poète Nguyên Ngoc Tung, ancien président de l’Association de littérature et d’arts de la province de Vinh Phuc (aujourd’hui province de Phu Tho), cette Stratégie constitue une avancée majeure, conforme aux tendances mondiales, et contribue à promouvoir le renouveau de la pensée créative. En définissant clairement les objectifs et solutions prioritaires, elle stimule la créativité des artistes et créateurs, tout en créant les conditions favorables à l’émergence d’œuvres de qualité, à la hauteur du développement national. Ce document est également un outil puissant pour promouvoir l’image, le peuple et les valeurs culturelles du Vietnam à l’international, tout en améliorant les politiques culturelles, les conditions de vie des artistes et en consolidant une culture nationale durable et riche en identité.

L’une des caractéristiques marquantes de la Stratégie est l’identification de dix secteurs clés des industries culturelles, allant du cinéma, des arts du spectacle, des arts visuels et de la photographie au tourisme culturel, aux logiciels et aux jeux électroniques. Ce choix reflète une vision globale visant à exploiter pleinement les "ressources douces" telles que la créativité, l’identité nationale, la valeur culturelle et la propriété intellectuelle - des facteurs de plus en plus déterminants pour l’économie mondiale. Au lieu de dépendre exclusivement des ressources matérielles, cette nouvelle approche considère la culture comme un moteur de croissance durable et respectueux de l’environnement.

Selon les objectifs fixés, les industries culturelles devraient atteindre une croissance annuelle moyenne de 10% d’ici 2030, contribuant à hauteur de 7% au PIB ; ce taux pourrait atteindre 9% en 2045. Un autre axe stratégique consiste à promouvoir l’exportation de produits culturels afin de diffuser plus largement les valeurs vietnamiennes et d’affirmer une marque nationale fondée sur la force douce. Dans un contexte où les productions culturelles, telles que le cinéma sud-coréen, la musique japonaise ou les arts du spectacle chinois, exercent une influence mondiale croissante, le Vietnam doit adopter une stratégie ambitieuse pour permettre à ses créations de marque vietnamienne de conquérir le marché international.

Selon Nguyên Thi Thanh Vinh, ancienne vice-présidente de l’Association de littérature et d’arts de Vinh Phúc (aujourd’hui Phu Tho), la mise en œuvre effective de la Stratégie illustre la détermination du Parti et de l’État à faire des industries culturelles un secteur économique de pointe, conformément au principe selon lequel "la culture est placée sur un pied d’égalité avec l’économie, la politique et la société". Ce choix s’inscrit dans le développement d’une industrie "verte" et "sans fumée", tout en contribuant à affirmer l’identité nationale, à renforcer la compétitivité et à promouvoir l’image du Vietnam dans le contexte d’intégration profonde et globale.

La Stratégie est également considérée comme un levier permettant de stimuler l’innovation, de raviver l’aspiration au développement et de construire un écosystème culturel interactif au sein duquel tous les acteurs bénéficient des retombées. L’objectif fixé à l’horizon 2030 est une croissance annuelle moyenne de 10% de l’emploi dans les industries culturelles, afin d’atteindre 6% de la main-d’œuvre totale ; ce ratio devrait progresser jusqu’à 8% en 2045. Ces chiffres illustrent le rôle croissant des ressources humaines créatives dans l’économie moderne.

Grâce à sa vision à long terme et à ses objectifs clairs, la Stratégie de développement des industries culturelles à l’horizon 2030, avec une vision 2045, constitue une démarche opportune permettant au Vietnam de renforcer sa position culturelle et économique dans un contexte de mondialisation, tout en contribuant à concrétiser l’aspiration à une nation prospère et heureuse.

