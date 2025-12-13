La génération Z, gardienne des traditions Giay

Portées par la génération Z, les chaussures artisanales des Giay renaissent. En mêlant enquêtes, ateliers et actions culturelles, ces jeunes redonnent souffle à un savoir-faire en voie de disparition, reliant avec audace tradition vivante et modernité.

Photo : Hông Phuong/CVN

Dans la vie de l’ethnie minoritaire Giay, les chaussures artisanales ne sont pas de simples objets, mais de véritables symboles culturels empreints de mémoire, de rituels et de l’esprit communautaire. Chaque point de couture porte en lui une philosophie de vie simple, la finesse des femmes et le respect filial transmis à travers les étapes importantes de l’existence. Pourtant, ce métier traditionnel se perd peu à peu : les artisans vieillissent et peu de jeunes de la communauté disposent encore du temps ou de la passion nécessaires pour perpétuer l’héritage.

Photo : Hông Phuong/CVN

Face à cette réalité, de nombreux jeunes de la génération Z ont choisi de devenir les “conteurs” du patrimoine. Le projet “Dáng giày nét Giáy” (L’identité culturelle Giay à travers les chaussures) en est un exemple marquant. Non seulement ces jeunes effectuent des recherches et des enquêtes de terrain et écoutent les artisans, mais ils créent également des ateliers, des souvenirs artisanaux et des actions de communication pour rapprocher les chaussures Giay du grand public. Avec une approche sincère et respectueuse, ils insufflent une nouvelle vie au patrimoine, permettant à la culture de continuer à vibrer au rythme de la modernité.

Photo : Hông Phuong/CVN

Photo : Hông Phuong/CVN

Photo : Hông Phuong/CVN

L’audace et l’empathie de la génération Z permettent ainsi de diffuser plus largement les belles valeurs des Giay : persévérance, habileté et humanité.I ls deviennent le lien entre tradition et présent, contribuant à préserver l’identité culturelle et à nourrir l’amour du patrimoine au sein de la société.

Hông Phuong - Hoàng Lan/CVN