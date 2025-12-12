Huê à l’heure des thés dans la Citadelle impériale

Le Festival international du thé de Huê 2025 a ouvert ses portes jeudi 11 décembre au palais Truong Sanh, dans la Citadelle impériale de Huê, réunissant les plus belles traditions du thé du monde entier.

Photo : VNA/CVN

C’est la première fois dans l’histoire culturelle et touristique de la ville que ce festival est organisé, transformant l’espace majestueux du Palais impérial en un immense salon de thé.

Le festival propose une série d’événements passionnants, dont la cérémonie d’ouverture, un symposium intitulé "Le thé dans le courant de la culture et de la créativité", une exposition présentant une vaste gamme de produits à base de thé, des plus traditionnels aux plus modernes, tels que des thés mousseux, des cocktails à base de thé, des cosmétiques infusés au thé et des mets d’accompagnement. Il accueille également le concours Teatender, une compétition de préparation de thé moderne, qui met en valeur le thé Truoi comme une spécialité vietnamienne contemporaine.

Parmi les autres temps forts figurent des démonstrations de préparation du thé, des activités d’échange culturel, une séance de thé thérapeutique sur le thème "Boire du thé - Le voyage vers la reconnexion", une reconstitution en direct de la "Cérémonie du thé de la cour royale", offrant un aperçu saisissant des rituels sacrés du passé, et la cérémonie de clôture avec une performance artistique intitulée "Nguyêt vu trà hoa" (Danse au clair de lune des fleurs de thé), ainsi que de nombreuses autres activités.

La cérémonie d’ouverture a donné le ton du festival, impressionnant le public grâce à une scénographie immersive recréant un luxuriant jardin de thé au cœur du site historique. Les visiteurs ont pu découvrir les rituels raffinés de l’ancienne cour royale tout en ressentant l’esprit contemporain d’un festival culturel international.

Photo : VNA/CVN

Selon le comité d’organisation, cet événement est bien plus qu’une simple foire agricole : c’est un véritable voyage culturel qui rend hommage à l’art du thé vietnamien, imprégné de philosophie zen, et ouvre de nouvelles perspectives pour le tourisme de bien-être au Vietnam.

Trân Thi Hoài Trâm, directrice du Service du tourisme de Huê, a déclaré que cet événement culturel et touristique international vise à célébrer le patrimoine du thé vietnamien, à favoriser le dialogue et les échanges entre artisans et maîtres de thé vietnamiens et internationaux, et à revitaliser la filière grâce à des produits à la fois traditionnels et innovants. Il contribue également à créer un espace de tourisme culturel et de bien-être profondément ancré dans l’identité vietnamienne.

"Cet événement inaugural devrait constituer un point de départ important, jetant les bases d’une célébration annuelle qui allie culture, art et tourisme. Il contribuera à renforcer l’identité unique de Huê et à attirer davantage de visiteurs internationaux", a-t-elle souligné.

Ce festival de trois jours est organisé par le Comité populaire de la ville de Huê, en collaboration avec le Service municipal du tourisme, le Centre de conservation des monuments de Huê et les organismes associés, l’Association vietnamienne du thé (VITAS) et l’Organisation du thé de l’ASEAN (ATO).

VNA/CVN