Maisons en torchis : héritage culturel des H’mông à Dông Van

Ingénieusement adaptées à leur environnement montagnard au climat rigoureux, les habitations H’mông sont construites en torchis pour résister aux conditions climatiques extrêmes. Leurs murs en terre battue offrent une isolation thermique remarquable, conservant la chaleur durant les hivers glacials et maintenant une agréable fraîcheur en été.

Cette méthode de construction ancestrale assure également une protection efficace contre la faune sauvage. Les toits sont recouverts de traditionnelles tuiles yin yang, tandis que le bois de pin, abondant dans la région, est privilégié pour la charpente et les aménagements intérieurs. Soulignant leur parfaite intégration à leur milieu, tous les matériaux utilisés proviennent exclusivement des ressources locales, et la construction de ces demeures est un processus entièrement manuel, témoignant d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération.

Ces maisons suivent généralement un modèle standard composé de trois pièces et de deux portes. La pièce de gauche est réservée à la cuisine et à la chambre des maîtres de maison ; la pièce centrale, dédiée au culte des ancêtres, fait également office de salle à manger et de réception ; celle de droite est destinée à accueillir les invités. On y trouve souvent un grenier intérieur, utilisé pour stocker les biens et les provisions.

Autour de la maison, des pierres, de tailles variées, sont soigneusement disposées pour former des murets. Il faut parfois deux à trois ans pour achever cette clôture de pierres sèches, érigée sans aucun liant, mais d’une solidité et d’une stabilité remarquables malgré le temps. Selon la tradition H’mông, la maison en torchis constitue un critère important pour évaluer la richesse et le statut social d’une famille ou d’un clan.

Les visiteurs ne peuvent qu’être émerveillés et impressionnés par ce génie architectural des H’mông, qui ont su créer des œuvres d’une grande originalité, à la fois solides, durables et parfaitement adaptées à leur environnement.

Trân Hà Nhi, touriste venue de Hanoï, confie : “La culture H’mông à Dông Van est d’une richesse et d’une singularité fascinantes. Personnellement, l’architecture de leurs maisons en torchis est ce qui me captive le plus. Bien que leur construction puisse paraître simple, leur remarquable solidité témoigne d’un savoir-faire ancestral précieux, transmis avec soin jusqu’à notre époque”.





Texte et photos : Khánh Hoà - Linh Thao/VNA/CVN