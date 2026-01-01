Quang Ninh accueille un navire de croisière dès le début de la nouvelle année

Le 1 er janvier, au port international de croisière de Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord), les autorités locales ont organisé la cérémonie d’accueil du premier groupe de touristes arrivant par bateau de croisière à l’occasion du Nouvel An 2026.

Le paquebot de luxe Celebrity Solstice, battant pavillon maltais, avec à son bord 3.016 passagers principalement originaires du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Australie, du Canada et d’Espagne, a accosté au port international de Ha Long le 31 décembre 2025. Il quittera le port dans la soirée du 1er janvier 2026 pour poursuivre sa croisière vers Hong Kong (Chine).

Lors de la cérémonie d’accueil solennelle, les autorités de Quang Ninh ont adressé leurs vœux de Nouvel An aux visiteurs.

La province de Quang Ninh a réaffirmé sa volonté de faire du tourisme un pilier de son développement économique, dans une démarche axée sur la croissance verte et durable.

En 2025, Quang Ninh a accueilli plus de 60 escales de navires de croisière à Ha Long, avec plus de 90.000 visiteurs internationaux. Pour la même année, Quang Ninh s’était fixé pour objectif d’accueillir 20 millions de visiteurs, dont 4,5 millions de touristes internationaux, mais elle a largement dépassé cet objectif en enregistrant plus de 21 millions de visiteurs, pour des recettes touristiques estimées entre 57.000 et 58.000 milliards de dôngs.

En 2026, Quang Ninh prévoit d’accueillir environ plus de 70 escales de navires de croisière internationaux transportant plus de 100.000 passagers à Ha Long. Parallèlement, la province s’est fixé pour objectif d’attirer 22 millions de visiteurs, dont 5,2 millions de touristes internationaux, avec des recettes touristiques estimées à environ 65.000 milliards de dôngs.

